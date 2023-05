Rieccoci, come ogni settimana, con il nostro immancabile articolo nel quale vi parliamo di 5 app dal Google Play Store che dovreste provare. Oggi vi parliamo di due applicazioni volte alla produttività, una che vi permetterà di esplorare posti nuovi e di altre due che sono appartenenti invece al mondo dell’intrattenimento ludico.

Non ci resta altro che augurarvi una buona lettura e un buon divertimento con le app che vi consigliamo!

Focus Plant: Timer per studio

Focus Plant è un’applicazione che vi permetterà di aumentare la vostra concentrazione e gestire al meglio il vostro tempo. In sintesi, l’app mette a disposizione un giardino virtuale da coltivare nel quale per far crescere le vostre piantine dovrete semplicemente mettere da parte il telefono e non utilizzarlo! In questo modo, se volete avanzare nel gioco, non dovrete fare altro che non utilizzare il vostro telefono, così da dedicarvi con tutti voi stessi ad altre attività probabilmente più importanti, come lo studio o il lavoro. Molto utile e consigliatissima per avere un incentivo in più a essere maggiormente produttivi, il tutto è reso poi più accattivante da una bella grafica e da quel pizzico di gamification.

Costo: gratis con annunci / acquisti in-app

Bikemap – Mappa Per Bici e GPS

Cambiando totalmente genere di applicazioni, vi parliamo ora di Bikemap, che potremmo definire il “Google Maps delle bici”, in quanto vi aiuterà a trovare tutti i percorsi da fare in bicicletta. I tragitti che questa app vi segnalerà, vanno dalle classiche piste ciclabili, che sono fortunatamente in costante aumento, ai percorsi di montagna fino ai normalissimi percorsi che potrete seguire all’interno della vostra città. Insomma, se siete appassionati di giri in bici, questa app deve assolutamente essere installata sul vostro smartphone!

Costo: gratis / acquisti in-app

Real Chess

Siete appassionati di scacchi? Ebbene, esistono moltissime applicazioni e siti per giocare a questo antichissimo gioco da tavolo, ma quella che vi consigliamo oggi è Real Chess, un’app che vi farà sembrare per l’appunto “reale” il gioco degli scacchi sul vostro schermo. L’applicazione offre una grafica 3D davvero ben fatta e vi darà la possibilità di giocare contro il computer o contro altri giocatori online. Inoltre, grazie ai consigli che vengono offerti dalla IA, è anche l’ideale per chi vuole iniziare a giocare e avvicinarsi per la prima volta al mondo degli scacchi.

Costo: gratis con annunci

Hallo: Impara le lingue con AI

Ultimamente l’argomento sulla bocca di tutti è in merito alle intelligenze artificiali, ed ecco che allora vi parliamo di Hallo, un’applicazione che vi permetterà di imparare le lingue parlando direttamente con un’intelligenza artificiale. All’interno dell’app troverete conversazioni da fare giornalmente con una AI in oltre 30 lingue. Oltre alle conversazioni vocali, avrete la possibilità di fare anche delle conversazioni scritte per migliorare anche nella scrittura della lingua che state cercando di imparare. Alla fine di ogni sessione la AI vi darà un feedback nel quale vi dirà cosa avete fatto bene, cosa male e come potete migliorare. Decisamente un’app utile e consigliatissima a tutti coloro che vogliono dedicare anche solo pochi minuti ogni giorno a una nuova lingua.

Costo: gratis con annunci / acquisti in-app

Legend of Almia:idle RPG

L’ultima app che vi consigliamo per questa settimana è un nuovissimo videogioco che si chiama Legend of Almia:idle RPG. Si tratta di un gioco che richiama molte meccaniche del celeberrimo AFK Arena. Nel gioco avrete la possibilità di far livellare i vostri personaggi per potenziarli e affrontare avversari sempre più tosti. Non vi porterà via troppa concentrazione, in quanto i combattimenti sono quasi interamente automatizzati e vi basteranno solo pochi tap sullo schermo per completarli. Consigliamo questo gioco soprattutto a chi vuole spezzare un po’ la giornata, magari come intermezzo tra le varie attività di routine quotidiana.

Costo: gratis / acquisti in-app