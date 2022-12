Ansioso di conoscere le ultime novità in fatto di app e giochi mobile? Questo è l’articolo che fa per te! Nel corso di questa rassegna, infatti, ci dedicheremo a scoprire le applicazioni migliori tra quelle uscite di recente sul Google Play Store, applicazioni pensate per fornirti un aiuto concreto nella vita quotidiana oppure perfette per svagarsi anche solo per cinque minuti al giorno.

Questa settimana abbiamo selezionato quattro app e un puzzle game, ma aspettiamo le tue segnalazioni per arricchire ancora di più la nostra lista di app meritevoli!

Notifya

La prima proposta di oggi è Notifya, un’app per la sicurezza domestica che ti invia una notifica quando rileva che una porta è stata aperta. Come lo fa? A dire il vero, in maniera piuttosto particolare: la rilevazione – che a quanto pare è abbastanza affidabile – viene effettuata utilizzando il sensore di pressione presente sulla maggior parte degli smartphone moderni.

Nella pratica, Notifya può esserti utile se vuoi impedire ai tuoi bambini l’accesso ad alcune stanze, ma può esserti utile anche in negozio, per sapere quando un cliente entra se ti allontani dall’ingresso.

Costo: gratis / nessun annuncio / contiene acquisti in-app

SUMI SUMI PARTY : Tap Puzzle

SUMI SUMI PARTY è un gioco rompicapo in stile match 3 con protagonista un gruppo di simpatici animaletti. L’ambientazione è quella di un ristorante; per sbloccare le ricette basta fare tap su due o più “SUMI SUMI” identici, eliminandoli così dal tabellone e avanzando via via di livello.

Costo: gratis / contiene annunci / contiene acquisti in-app

Breathwrk: Breathing Exercises

Se hai problemi di ansia o hai bisogno di migliorare la tua concentrazione (e quindi la tua produttività), puoi provare gli esercizi di respirazione proposti da Breathwrk, un’app pensata per aiutarti a eliminare stress e ansia, aumentare la tua energia, migliorare la resistenza fisica e curare l’insonnia. Lato negativo: l’app è gratuita solo per i primi 7 giorni.

Costo: gratis / nessun annuncio / contiene acquisti in-app

Paint MS Version

Se sei un utente Windows di vecchia data ricorderai sicuramente la prima versione di Paint, che oggi torna disponibile sul Google Play Store a beneficio dei nostalgici. Il progetto non è affiliato e non è stato approvato da Microsoft; tuttavia, come puoi vedere da questi screenshot, la riproduzione grafica è davvero fedele. Quanto alle funzioni… be’, sta a te sperimentarle!

Costo: gratis / contiene annunci / nessun acquisto in-app

ZomokMe

ZomokMe ti consente di registrare le tue spese quotidiane, in modo da sapere sempre con esattezza dove vanno a finire i tuoi soldi. Se una spesa è stata suddivisa tra più persone, ZomokMe ti offre la possibilità di taggarle, a patto ovviamente che anche loro siano iscritte alla piattaforma.

Costo: gratis / nessun annuncio / nessun acquisto in-app