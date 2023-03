Che inizio di settimana può essere senza le nuove 5 app che andiamo di volta in volta a segnalarvi? E allora eccoci di nuovo pronti con i nostri consigli, atti a darvi una mano a scegliere il contenuto giusto da scaricare dal Google Play Store. Anche la scorsa settimana vi abbiamo segnalato altrettante nuove app, avete trovato nella lista qualcosa di interessante?

Questa volta le varie applicazioni che abbiamo selezionato spaziano tra contenuti utili durante l’allenamento, passando dai giochi, arrivando all’intrattenimento didattico per chi ama viaggiare rimanendo comodamente a casa.

DC Universe Infinite

DC Universe Infinite è un servizio di abbonamento per i fan che riguarda fumetti digitali, pescati dalla più grande collezione DC al mondo!

Chi segue il brand sa la quantità di materiale disponibile e infatti ci si può immergere in oltre 25.000 fumetti e graphic novel di DC, Vertigo, DC Black Label e Milestone Media. Il tutto con un lettore di fumetti integrato già all’interno dell’app.

Wonder Woman, Batman, Superman, Aquaman sono solo alcuni degli eroi raccontati attraverso raccolte curate e trame chiave come Flashpoint e Dark Nights: Metal. Inoltre sarà possibile salvare le raccolte, segnare preferiti ed elenchi personalizzati nella nuova libreria MyDC e scaricare i volumi per una lettura offline senza limiti.

Costo: gratis / nessuna pubblicità / acquisti in-app

Paris Boat Trip VR 360

Con Paris Boat Trip VR 360 avrete modo di vivere un’esperienza VR che rievocherà in voi ricordi qualora siete già stati in giro nelle vie di Parigi. Anche chi vuole visitare per la prima volta la capitale francese troverà nell’applicazione un valido tour che durerà circa un’ora.

Non ci sono simulazioni di ambienti prerenderizzati o quartieri, tutto è autentico e acquisito tramite fotografie reali. Insomma, un vero tour come quelli che si organizzano sul posto! Inoltre la libertà è massima perché ci si potrà girare in ogni direzione, guardare in alto, in basso e avere una profondità di campo come se si fosse proprio sul posto.

L’applicazione propone anche altri tour ma vi abbiamo segnalato l’ultima città disponibile che riguarda, appunto, la capitale francese.

Costo: a pagamento / nessuna pubblicità / nessun acquisto in-app

Trek Central

Con Trek Central la tua bici sarà connessa con l’applicazione. Personalizzare il comportamento del motore (qualora la bici fosse elettrica o ibrida), tenere traccia delle attività, calcolare l’autonomia in tempo reale ed usare la navigazione geolocalizzata, tutte funzioni che è possibile utilizzare in maniera semplice e immediata. Riceverai anche consigli sulla configurazione delle sospensioni, promemoria di manutenzione e molto altro ancora!

Con Trek Central si potrà anche ridurre la potenza per massimizzare l’autonomia, migliorare la trazione o rendere la bici più semplice da usare in base al tipo di terreno.

Inoltre con la funzione Auto Start abilitata, tutto ciò che devi fare è iniziare a pedalare. Trek Central rileverà il movimento e inizierà ad archiviare i dati, tra cui distanza percorsa, velocità, altitudine, potenza e altro ancora.

L’app mostrerà anche quanti KM sarà possibile percorrere e ricalcolerà l’autonomia quando cambieranno le condizioni stradali.

Costo: gratis / nessuna pubblicità / nessun acquisto in-app

Family Adventure Find way home

Giocando a Family Adventure Find way home, farai parte di una famiglia dispersa su un’isola tropicale che farà di tutto per tornare a casa. In questa avventura dovrai fare di necessità virtù, raccogliendo oggetti e trasformandoli in strumenti utili per aiutarli a sopravvivere su un’isola remota.

Dovrai utilizzare tutte le tue conoscenze e apprendere abilità per piantare, coltivare ed esplorare tutta la natura selvaggia con la speranza di sopravvivere e tornare alla civiltà. Tutti i membri della famiglia si dovranno aiutare a vicenda per cercare di fuggire indenni dall’isola.

Costo: gratis / nessuna pubblicità / acquisti in-app

F1 TV

La Formula 1 con gare dal vivo, replay, commenti di esperti, spettacoli esclusivi e dati in tempo reale. Questa è F1 TV, ora con le esclusive dirette pre e post evento gara!

L’applicazione porta con se tantissime funzioni, ad esempio:

• Trasmissione in diretta streaming di tutte le sessioni in pista di Formula 1;

• Trasmissione in 6 lingue diverse;

• Replay completi della gara nei momenti salienti;

• Trasmissione in diretta streaming di serie F2, F3, Porsche Supercup e W;

• Trasmissione di dirette esclusive con l’ultimo aggiornamento.

Costo: gratis / pubblicità presenti / acquisti in-app