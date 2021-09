Ecco le 5 migliori nuove app apparse sul Google Play Store questa settimana

I lunedì non sono quasi mai delle giornate facili, tuttavia per i social network come Facebook e TikTok questa settimana è iniziata in modo decisamente difficile. La prima è stata accusata di ignorare grossi problemi sulla propria piattaforma mentre la seconda ha limitato il tempo che i minori di 14 anni posso passare scorrendo tra i video in Cina.

Per fortuna che ci siamo qui noi, il team di MobileLabs, ad allietare il primo giorno della settimana scolastica/lavorativa con la nostra raccolta delle 5 migliori applicazioni appena sbarcate sul Google Play Store!

Come ogni settimana vi ricordiamo che il team editoriale di MobileLabs ha selezionato per voi 5 tra le migliori app e i giochi più entusiasmanti che abbiamo avuto modo di trovare tra le novità del Play Store e nella lista sono presenti elementi completamente gratuiti, a pagamento oppure offerti gratuitamente ma che prevedono acquisti in-app.

Ricordatevi di controllare sempre a quale di queste tre categorie l’applicazione fa riferimento prima di effettuarne il download!

Mr Rumble – Stealth Action

La prima new entry nella classifica di oggi è un gioco stealth dalle meccaniche abbastanza semplici ma allo stesso tempo molto divertente e dalla grafica apprezzabile.

In Mr Rumble – Stealth Action ogni fase si svolge come un puzzle in cui bisogna evitare trappole e guardie per rubare dei diamanti.

“Evita le trappole, sfuggi alle guardie di sicurezza e ai tizi innocui mentre cerchi di mettere le tue mani appiccicose sul diamante in ogni livello. Usa le tue abilità da ninja per nasconderti ed evitare di essere scoperto“.

Per fortuna Mr Rumble è monetizzata in modo appropriato nonostante il suo design semplice e si può provare gratuitamente con la presenza di annunci pubblicitari oppure si possono rimuovere le pubblicità per godere di un’esperienza premium se vi piace il contenuto e volete supportare gli sviluppatori.

Media Bar

Media bar è una di quelle applicazioni che non sapevate di volere ma che diventerà indispensabile una volta che vi abituerete ad utilizzarla!

Si tratta di una piccola utility in grado di generare una barra di avanzamento per i contenuti multimediali che state ascoltando nella parte alta o bassa del display. Questa vi permetterà di conoscere sempre il punto esatto del brano o del podcast che state ascoltando indipendentemente da quale altra app state utilizzando in primo piano. Una funzionalità semplice ma molto utile per chi è abituato ad avere un sottofondo musicale mentre sta portando a termine altre attività o sta leggendo.

La barra è anche configurabile per azioni rapide quali Play/Pausa, prossima traccia, traccia precedente o per saltare avanti e indietro di un certo numero di secondi nel brano. Le azioni configurabili includono un tap singolo, doppio e una pressione prolungata.

Media bar è completamente gratuita anche se presenta alcune pubblicità nella pagina di configurazione. Con un piccolo acquisto in-app potrete però liberarvene e supportare lo sviluppo di questa utilissima app.

Magnus Failure

Magnus Failure è un’avventura point-and-click che offre un’atmosfera intrigante, un design in bianco e nero unico nel suo genere e un’interessante storia filosofica.

“Magnus Failure è un viaggio atmosferico attraverso un misterioso mondo di personaggi, tracce e simboli. L’estetica grafica unica del gioco approfondisce una forte impressione di essere in un’altra realtà. Il compito del giocatore è trovare una via d’uscita, deve risolvere una serie di enigmi e rompicapi per raggiungere questo obiettivo“.

È un gioco breve e il finale è brusco, ma si tratta di un titolo gratuito supportato solamente dalla pubblicità, quindi niente acquisti in-app fastidiosi. I controlli del touchscreen funzionano bene, anche se il movimento del giocatore è lento. Si tratta comunque di un’app che privilegia la forma sopra la funzionalità ma che vale davvero la pena per lo meno di provare.

Ratropolis

Ratropolis è descritto come una fusione tra genere roguelite, tower defense, city-building e deck-building, quindi è un titolo perfetto per essere giocato da smartphone.

Il gioco è disponibile su Steam dal 2020 ma è stato solo ora portato su Android. Si tratta di un titolo raffinato, tuttavia non è detto che il gameplay piaccia a tutti a causa di un timer in-game particolare.

Dovete infatti giocare le vostre carte il più velocemente possibile, il che è piuttosto difficile appena iniziato a giocare. Fondamentalmente, all’inizio è facile divertirsi ma verso la fine una partita può diventare frustrante e difficile. Ad ogni modo, una volta abituati alle varie meccaniche, diventa un gioco in grado di causare parecchia dipendenza!

Si tratta di un altro titolo gratuito, senza pubblicità ma che contiene alcuni acquisti in-app opzionali.

Aircrafter

Aircrafter è un gioco semplice e divertente in cui è possibile assemblare degli aeroplani per poi farli volare attraverso i livelli del gioco.

Sbloccherete nuovi livelli e parti di aereo progredendo nel gioco e le nuove parti vi aiuteranno a completare i nuovi livelli. Aircrafter è attualmente in lavorazione, quindi è un po’ grezzo e può essere impegnativo capire quale combinazione di parti di aereo possono volare.

Tuttavia si tratta di un gioco gratuito, senza pubblicità o acquisti in-app, almeno per il momento. Vale quindi la pena scaricare e dedicare un po’ di tempo questa divertente anteprima.