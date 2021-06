5 nuove app della settimana assolutamente da non perdere!

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Dopo avervi raccontato di alcune nuove indiscrezioni riguardanti la fusione Oppo/OnePlus e dopo aver smascherato dei finti leak su Xiaomi Mi MIX 4 e MIUI 13, è finalmente giunto il momento della settimana che tutti voi stavate aspettando: ecco la nostra racconta delle migliori 5 nuove applicazioni Android che sono appena sbarcate sul Google Play Store!

Come ogni settimana vi ricordiamo che il team editoriale di MobileLabs ha selezionato per voi 5 tra le migliori app e i giochi più entusiasmanti che abbiamo avuto modo di trovare tra le novità del Play Store e nella lista sono presenti elementi completamente gratuiti, a pagamento oppure offerti gratuitamente ma che prevedono acquisti in-app.

Ricordatevi di controllare sempre a quale di queste tre categorie l’applicazione fa riferimento prima di effettuarne il download!

Crypt of the NecroDancer

Uno dei titoli più interessanti nella raccolta di oggi è Crypt of the NecroDancer.

I più informati si ricorderanno che questo fantastico gioco è stato pubblicato sull’Apple App Store addirittura cinque anni or sono, tuttavia possiamo assicurarvi che l’attesa del porting sulla piattaforma Android è valsa sicuramente la pena!

Non solo sono stati implementati tre diversi metodi di controllo tramite touch, gli sviluppatori si sono anche impegnati a garantire il supporto ai gamepad. Crypt of the NecroDancer è stato ottimizzato per l’uso su Chromebook, cosa che non si può dire per moltissimi altri giochi presenti sul Google Play Store.

Il gioco in questione ha un costo di 4,99 euro, tuttavia non include acquisti in-app aggiuntivi o pubblicità. Si tratta di un gioco roguelike relativamente complesso, tuttavia è così ricco di contenuti che vi terrà compagnia per davvero moltissimo tempo!

Opera GX: Browser for Gamers

Arriva finalmente anche su Android il browser dedicato ai gamer!

Opera GX è un browser progettato per i giocatori, una delle sue funzioni più interessanti è la lista degli sconti e delle date di uscita dei giochi. Questo browser web offre un sacco di caratteristiche per le quali Opera è famoso, come una VPN integrata e il blocco degli annunci pubblicitari.

L’estetica è altamente personalizzabile e, soprattutto se siete abituati ad utilizzare la controparte per PC di questo programma, sicuramente troverete in Opera GX una valida alternativa a Google Chrome.

L’applicazione è gratuita e non include acquisti in-app. Se non calcoliamo le liste contenenti giochi e sconti, caratteristica voluta dagli utenti che utilizzano questo particolare browser, possiamo anche dire che Opera GX sia anche totalmente privo di pubblicità.

Spotify Greenroom – Talk Live Music, Sports & More

La follia di Clubhouse ha colpito anche Spotify che ha deciso di lanciare una propria applicazione a tema.

Spotify Greenroom è esattamente quello che vi aspettereste che sia: un social su cui è possibile creare e unirsi a delle stanze nelle quali la comunicazione è unicamente possibile sotto forma di chat vocale. Su Spotify Greenroom è possibile trovare conversazioni sugli artisti che amate e sui vostri atleti preferiti. È possibile visualizzare in anteprima le stanze future e aggiungerle al vostro calendario per non perderle.

L’applicazione Spotify Greenroom è completamente gratuita, non include (per ora) pubblicità e nemmeno acquisti in-app. Nel caso foste interessati ad una simile esperienza e Clubhouse non vi abbia convinto, vale la pena dargli un’occhiata!

Mazeman

Mazeman è la novità della settimana pubblicata sul Google Play Store da Crescent Moon Games.

Si tratta di un titolo molto simpatico che combina lo stile di Bomberman con quello di un gioco arcade generato proceduralmente e pieno di nemici da affrontare. Si tratta di un titolo premium, non sarete quindi bombardati da pubblicità o acquisti in-app, e ci sono moltissimi personaggi da collezionare. Questo significa che avrete un bel po’ di ore di gioco davanti a voi se vorrete sbloccarli tutti.

Per fortuna il grind è bilanciato bene, ed è per questo che questo titolo è così divertente. Il prezzo sul Google Play Store è di 2,99 euro.

The Witcher Tales: Thronebreaker

Thronebreaker è un gioco di ruolo single player ambientato nel mondo di The Witcher che combina esplorazione, narrazione, enigmi e particolari meccaniche di gioco basate sulle carte.

Il titolo è appena apparso sul Google Play Store e siamo sicuri molti di voi saranno interessati a lanciarsi subito all’avventura!

Creato dagli sviluppatori di alcuni tra i momenti più iconici di The Witcher 3: Wild Hunt, il gioco narra la storia di Meve, regina dei due Regni Settentrionali di Lyria e Rivia e prode guerriera. A fronte dell’imminente invasione nilfgaardiana, Meve è costretta a imbracciare le armi e intraprendere un duro viaggio di distruzione e vendetta.

The Witcher Tales: Thronebreaker è inizialmente gratuito e non presenta pubblicità, tuttavia include acquisti in-app che serviranno a sbloccare capitoli aggiuntivi della campagna. È però possibile provare il primo capitolo gratuitamente prima di aprire il vostro portafoglio.