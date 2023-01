Nuova settimana, nuove app della settimana! Anche questo lunedì siamo pronti a presentarvi le 5 applicazioni più meritevoli del periodo selezionate per voi dal Google Play Store. Tra le novità più interessanti c’è senza dubbio l’universo di app legate a ChatGPT e in particolare Aico, il chatbot/assistente vocale a cui abbiamo dedicato l’ultimo capitolo di questa rassegna. Fateci sapere cosa ne pensate e – soprattutto – se lo scaricherete!

My Link Manager

My Link Manager è l’app pensata per aiutarti a gestire i tuoi segnalibri indipendentemente dal browser (o “dai” browser) che usi. In pratica, anziché direttamente nel browser, ritroverai i tuoi segnalibri in quest’app, che rappresenta un gestore di link slegato da qualsiasi app terza. I link salvati possono essere organizzati in cartelle e risultano disponibili anche offline.

Costo: gratis / contiene annunci / contiene acquisti in-app

Frozen City

Frozen City è un gioco di simulazione di stampo classico ambientato in un’apocalisse di ghiaccio e neve. Nel gioco, sei il capo dell’ultima città rimasta sulla Terra e devi impegnarti per mettere insieme risorse e ricostruire la società.

Costo: gratis / contiene annunci / contiene acquisti in-app

Motivazione – Motivapp

Motivapp raccoglie oltre 300 mila citazioni suddivise in non meno di 3.200 categorie. L’obiettivo di quest’app – come suggerisce il suo nome – è quello di motivarti ispirandoti con frasi di personaggi storici e celebrità che hanno già raggiunto i loro obiettivi, in modo che tu possa fare lo stesso.

Costo: gratis / contiene annunci / contiene acquisti in-app

Mere Launcher

Mere Launcher è un launcher minimalista che include due elenchi di app: il primo è quello in cui vengono raggruppate le app di default, ovvero quello che corrisponde al “cassetto delle app”; il secondo è quello sulla home, personalizzabile con le proprie app preferite. Oltre a tale elenco, sulla home possono essere visualizzati un paio di widget e… basta (ve l’avevamo detto che era minimalista!).

Costo: gratis / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

Aico – AI Chat GPT

Aico è il nome del chatbot sviluppato a partire dall’IA del momento, GPT-3. Conosciamo già il modello linguistico sviluppato da OpenAI (chi non l’avesse ancora provato, può farlo cliccando qui!); rispetto al chatbot accessibile dal sito, Aico è in grado di fornire una risposta vocale e non semplicemente testuale.

A dire il vero, Aico è solo una delle tante app basate su ChatGPT attualmente disponibili sul Play Store. Il suo svantaggio è quello di richiedere un abbonamento superato un certo numero di messaggi (10, nello specifico); se preferite non pagare, vi consigliamo di optare direttamente per una delle alternative che trovate a questo link.

Costo: gratis / nessun annuncio / contiene acquisti in-app