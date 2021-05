My Hero Academia e Clubhouse tra le 5 migliori app Android della settimana

Quale miglior modo di terminare questo scoppiettante lunedì, nel quale abbiamo potuto dare una prima occhiata alla nuova UI di Samsung e ricevuto la notizia del ritorno di Honor con i Google Play Services, se non con la nostra raccolta settimanale delle migliori app appena diventate disponibili nel negozio virtuale di Google?

Nel caso non abbiate avuto occasione di leggere ancora la lieta novella, Qualcomm e l’azienda di Mountain View hanno annunciato una nuova collaborazione che permetterà di aggiornare i driver dei dispositivi Android tramite i Google Play Services, fondamentali per accedere alla marea di applicazioni che ogni giorno approdano nel Google Play Store.

Come ogni settimana ci teniamo a ricordarvi che il team di MobileLabs ha selezionato per voi 5 tra le migliori app e i giochi più entusiasmanti che abbiamo avuto modo di trovare tra le novità del Play Store e nella lista sono presenti elementi completamente gratuiti, a pagamento oppure offerti gratuitamente ma che prevedono acquisti in-app.

Ricordatevi di controllare sempre a quale di queste tre categorie l’applicazione fa riferimento prima di effettuarne il download e approfittate dell’occasione per provare delle nuove app e guadagnare un sacco di punti nel programma Google Play Points!

Unholy Adventure

Unholy Adventure è un titolo punta e clicca di Dali Games molto ben realizzato e che vi coinvolgerà per parecchie ore di gioco.

Nella storia interpreterete Peter Grimm, la cui moglie è stata rapita e andrà portata in salvo. Non è però un’impresa facile, moltissimi enigmi e indovinelli vi separano dalla vostra amata e dei ratti giganti hanno invaso la cittadina. Cosa sta succedendo? Sta a voi scoprirlo!

“Imbarcati in un’avventura pericolosa piena di storie segrete, enigmi, rompicapo, per salvare la moglie di Peter, in un mondo surreale pieno di atmosfera retrò e personaggi indimenticabili. Fidati di noi: quest’avventura con rompicapi sarà ricordata per molto tempo“.

Unholy Adventure ha il pregio di essere completamente gratuito, non presentare alcun acquisto in-app e non mostrare alcuna pubblicità fastidiosa, un motivo in più per dargli una chance!

Woven Pocket Edition

Per chi non lo conoscesse, Woven è un gioco indie per PC che ha avuto un discreto successo sulla piattaforma. StickyLock ha deciso dunque di effettuare un porting del titolo su mobile per permettere sempre a più persone di poter vivere le avventure degli animali di stoffa più carini che siano mai arrivati sul Google Play Store.

Il mondo di Woven è pieno di ostacoli e sfide, dovrete trovare e raccogliere i progetti di vari animali di stoffa per modificare la forma e le abilità di Stuffy, il personaggio principale del gioco.

“Le gambe dell’elefante possono essere forti, ma quelle del coniglio possono saltare. Per ogni situazione c’è qualcosa che si adatta. Tieni d’occhio i percorsi nascosti mentre esplori. Trova i segreti che rivelano la storia dimenticata del mondo“.

Questo bellissimo gioco ha un sistema di monetizzazione basato sugli acquisti in-app nella sua versione Pocket Edition. Mentre il download e la fruizione del gioco è completamente gratuita, sono presenti alcuni acquisti in-app per chi è disposto a supportare lo sviluppatore o vuole un piccolo boost nella progressione.

Clubhouse: Drop-in audio cha‪t

Ancora non conoscete Clubhouse? Il nuovo social basato sulle chat audio ha fatto molto parlare di sé nei mesi passati per via della sua idea originale che sembrava essere molto apprezzata dall’utenza, tanto che è stata in parte “presa come spunto” dai social più famosi come Facebook, Telegram e Twitter per le proprie piattaforme.

Dopo un periodo passato in esclusiva iOS, l’app poteva infatti solo essere scaricata da iPhone o iPad, e alcune settimane in beta disponibile solamente in alcuni Paesi come app Android, ora Clubhouse è finalmente disponibile al download liberamente.

Volete scoprire cosa propone il nuovo social? Siete curiosi di dare un’occhiata alla piattaforma tanto sbandierata dai vostri amici che possiedono un iPhone? O magari volete diventare dei pionieri di Clubhouse e radunare tutti gli utenti interessati a cos’avete da dire? Ora potete farlo liberamente e gratuitamente!

Isonzo XR

Isonzo XR è l’innovativa app in extended reality (XR) che racconta la natura, la storia e le tradizioni legate al fiume Isonzo: 5 percorsi narrativi in Friuli Venezia Giulia tra Gorizia e la riserva avifaunistica dell’Isola della Cona.

Itinerari geolocalizzati, audio immersivi, contenuti video, VR e AR+, accompagnano l’utente alla scoperta del territorio e dei 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile di Agenda 2030 ONU.

Sicuramente un’applicazione che sarà molto apprezzata da chi ha intenzione di visitare la bellissima zona in Friuli Venezia Giulia (io sarò anche di parte, ma è una regione davvero molto sottovalutata N.d.R.) o da chi magari vuole scoprire l’area in cui verrà ambientato l’omonimo FPS sulla prima guerra mondiale di M2H/Blackmill Games.

My Hero Academia: The Strongest Hero

Ed è finalmente giunta l’ora di parlarvi dell’app forse più succosa della settimana, My Hero Academia: The Strongest Hero! Si tratta di un RPG open world in 3D realizzato sulla base del famoso manga e anime omonimo.

Sono presenti alcuni dei personaggi più famosi della serie giapponese di supereroi scritta e illustrata da Kōhei Horikoshi. La storia segue Izuku Midoriya, un ragazzo nato senza superpoteri (chiamati Quirks) in un mondo dove sono diventati comuni, ma che sogna ancora di diventare lui stesso un supereroe.

Presenti le modalità Arena e le battaglie PvP, il che rendono questo titolo adatto anche ai più competitivi di voi.

My Hero Academia: The Strongest Hero un titolo gratuito e che non mostra pubblicità ma che propone diversi acquisti in-app opzionali.