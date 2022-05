Rieccoci pronti a passare in rassegna 5 app della settimana apparse di recente sul Google Play Store. Le app sono selezionate tra quelle migliori/più rappresentative del panorama attuale, e vanno da Mastodon – social network in ascesa molto simile a Twitter – a Microsoft Lists, la nuova app di Microsoft pensata per favorire il lavoro di squadra anche e soprattutto a distanza.

Tutte le app che troverete qui sotto sono gratuite e possono essere scaricate su qualsiasi modello di smartphone, dagli entry-level ai top di gamma: pronti a scoprire la vostra prossima app preferita?

Mastodon

Definito dai media “l’anti-Twitter”, Mastodon approda ufficialmente sul Google Play Store. Stiamo parlando di un social network diverso da tutti gli altri (almeno a livello di organizzazione): la sua peculiarità è quella di essere costituito da diverse istanze indipendenti l’una dall’altra, ciascuna con un proprio codice di condotta e propri termini di servizio. Insomma, non esiste un singolo server centrale per Mastodon, bensì tanti server specifici con le proprie regole tra cui un utente può effettuare vari passaggi senza perdere i propri follower (ciò avviene comunemente se non si è più d’accordo con le regole di un server).

Mastodon si propone di rivoluzionare il mondo dei social network e del microblogging, essendo sulla carta “più libero” rispetto ai social tradizionali, basati su un algoritmo e controllati centralmente da un’unica azienda.

Costo: gratis / nessun acquisto in-app

Capsll

Ami condividere i tuoi ricordi sui social network, ma vorresti inserirli in un album (virtuale) che ti aiuti a categorizzarli e a ritrovarli più facilmente, quando hai voglia di rivederli o di riviverli. Se la descrizione corrisponde, Capsll è l’app che fa per te: quest’album dei ricordi virtuale salva le tue storie in capsule del tempo senza pubblicità, senza like e senza commenti pubblici che interferiscano con la tua esperienza d’uso. Ciò non significa che la condivisione sia esclusa: anzi, Capsll offre la possibilità di archiviare i propri ricordi e di conservarli per un tempo potenzialmente illimitato, in modo da condividerli in futuro con chi vorrai tu.

Costo: gratis / contiene acquisti in-app

Console Launcher

Console Launcher è un’app progettata per permettere ai videogiocatori di vivere con il proprio smartphone un’esperienza simile a quella garantita da una console di gioco. Come vedi negli screenshot che seguono, le icone dei giochi vengono ingrandite e mostrate in landscape, e ovviamente non manca nemmeno il supporto ai controller per trasformare il proprio smartphone in un vero e proprio gaming phone.

Costo: gratis / contiene acquisti in-app

Glimesh: Live Streaming

Un’altra app che potrà piacere ai videogiocatori è Glimesh: Live Streaming, una piattaforma di streaming creata “dalla community, per la community”. L’obiettivo di Glimesh è quello di aiutare i live streamer ad aumentare la loro visibilità organica, per quanto attualmente sia meno popolare rispetto a Twitch (è un concorrente da tenere sott’occhio, comunque).

Costo: gratis / nessun acquisto in-app

Microsoft Lists

Microsoft Lists non è altro che un contenitore di task ideale per organizzare i lavori di gruppo. I vari compiti si possono segnare come “non iniziati”, “in progress”, “completati” o “bloccati”, e ovviamente l’app è perfettamente integrata con gli altri servizi offerti da Microsoft (primo fra tutti, Microsoft Teams). La nota negativa, per ora, è che per poterla usare si deve disporre di un abbonamento commerciale a Office 365 oppure di un abbonamento a Microsoft 365 che includa SharePoint.

Costo: gratis / nessun acquisto in-app