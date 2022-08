Anche questa settimana è finalmente quasi giunta al termine. Che si sia trattata di una settimana di lavoro oppure una di viaggi e vacanze, è sempre bello poter tornare a casa alla fine della giornata e potersi rilassare, seduti sul divano, trafficando con lo smartphone o il tablet. Guardare qualche video, leggere le notizie e, perché no, giocare qualche minuto sicuramente aiuta a rilassare i nervi.

Per fortuna che ci siamo qui noi, il team di MobileLabs, ad allietare questo ultimo giorno della settimana prima del weekend con la nostra raccolta delle 5 migliori applicazioni appena sbarcate sul Google Play Store!

Come ogni settimana vi ricordiamo che il team editoriale di MobileLabs ha selezionato per voi 5 tra le migliori app e i giochi più entusiasmanti che abbiamo avuto modo di trovare tra le novità del Play Store e nella lista sono presenti elementi completamente gratuiti, a pagamento oppure offerti gratuitamente ma che prevedono acquisti in-app.

Ricordatevi di controllare sempre a quale di queste tre categorie l’applicazione fa riferimento prima di effettuarne il download!

Health Connect by Android

Health Connect è uno strumento che probabilmente non userete molto spesso anche dopo averlo scaricato, ma è comunque molto utile ed interessante. L’applicazione aiuta a facilitare il passaggio dei dati tra le varie app per la salute, il fitness e il benessere. Google sostiene che si tratta di un modo più sicuro rispetto ai metodi utilizzati in precedenza. È l’unica cosa che fa: aiuta le varie app per il fitness a condividere i dati tra loro.

Anche Samsung ha contribuito a questa iniziativa e attualmente compatibili con questo servizio di condivisione dati troviamo Samsung Health, Fitbit, Google Fit, MyFitnessPal, Leap Fitness e Withings.

Costo: gratis / nessun annuncio / non contiene acquisti in-app

Pokédexus – Catch Them All

Pokédexus è un’applicazione Pokédex non ufficiale. È possibile cercare al suo interno tutti i Pokémon con le loro mosse, abilità, i luoghi dove poterli catturare e molto altro ancora. Tra le altre funzioni vi sono eventi live, battaglie a quiz, classifiche e una sezione di notizie in cui è possibile tenersi aggiornati. Al momento in cui scriviamo, l’app supporta tutti gli 898 Pokémon. Ha anche un dex per gli oggetti.

In breve, è uno strumento potenzialmente indispensabile per gli appassionati di Pokémon ed è soprattutto gratuito.

Costo: gratis / nessun annuncio / non contiene acquisti in-app

Harry Potter: Scopri la Magia

Harry Potter: Scopri la Magia è un titolo mobile ufficiale pubblicato sul Google Play Store da Warner Bros. International Enterprises. Si tratta di un gioco di ruolo a tema Hogwarts che comprende anche 80 carte collezionabili (per ora) e vi permetterà di esplorare il magico mondo dei libri di J. K. Rowling.

“Tuffati nel nuovo gioco di Harry Potter e metti alla prova le tue abilità contro altri maghi e streghe in entusiasmanti duelli multigiocatore! Scopri una storia inedita ed esplora il mondo magico. Gioca con gli amici e forgia il tuo cammino per padroneggiare la magia! Harry Potter: Scopri la Magia è un nuovo gioco di ruolo (RPG) con carte collezionabili (CCG) in cui puoi vestire i panni di uno studente di Hogwarts del primo anno e unirti a migliaia di giocatori online mentre visiti gli stupefacenti negozi di Diagon Alley, scopri segreti esplorando Hogwarts, affronti avventure nella Foresta Proibita e molto altro! Combatterai un drago? Stabilirai un nuovo record di velocità nel Quidditch? Vestirai i panni di Harry Potter nel Libro Senza Nome? La scelta è solo tua!“

Costo: sconosciuto / pre-registrazione / contiene acquisti in-app

Dicey Dungeons

Diventate un dado gigante e combattete fino alla fine di un dungeon in continua evoluzione! Riuscirete a sfuggire ai crudeli capricci della Dea Bendata?

In questo nuovo e frenetico roguelike di costruzione dei mazzi a cura di Terry Cavanagh (creatore di Super Hexagon e VVVVVV), Chipzel e Marlowe Dobbe, combatterete contro i mostri, troverete ghiotti tesori e farete aumentare di livello i vostri eroi mentre insieme sarete impegnati a sconfiggere la divinità della fortuna, la Dea Bendata in persona.

Costo: 4,99 euro / nessun annuncio / non contiene acquisti in-app

quadline

Per concludere la selezione di oggi abbiamo scelto un puzzle game molto divertente e soprattutto coinvolgente, non riuscirete più a scollarvi dallo smartphone! Le meccaniche di quadline sono molto semplici ed intuitive, come spiegate nella descrizione del Google Play Store:

Sposta le linee nelle celle per inserirle in slot specifici. Ruotale, spostale, spingile o teletrasportale e usa altri strumenti di gioco per risolvere questi divertenti enigmi. Nuove meccaniche di puzzle uniche con un’elevata varietà e complessità

120+ livelli progettati individualmente basati su 8 meccaniche di base e le loro combinazioni

Nessun timer o pressione: solo tu e i puzzle

Flusso di gioco comprensibile da subito, senza fastidiosi tutorial

Design minimalista pulito e semplice

Esperienza di gioco simmetrica

Modalità chiaro e scuro

Anche per daltonici

Controlli con un tocco

Non una sola riga di testo

Costo: gratis / contiene annunci / contiene acquisti in-app