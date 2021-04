5 nuove app della settimana assolutamente da non perdere!

Spezzate la monotonia di questo nuovo lunedì con la nostra raccolta di questa settimana delle 5 migliori app che sono state pubblicate sul Google Play Store!

Il Google Play Store è il negozio di applicazioni della maggior parte dei dispositivi Android e permette di avere accesso ad un numero quasi illimitato di applicazioni di ogni tipo. Tuttavia è spesso difficile trovare le novità che vale la pena provare in mezzo a tutta la confusione e le applicazioni poco affidabili o curate che passano l’approvazione del gigante delle ricerche.

Per questo motivo il team editoriale di MobileLabs prepara per voi ogni settimana una raccolta delle miglior iapplicazioni Android da provare, tra cui ci sono solitamente anche alcuni giochi molto appassionanti! Siete pronti a scaricarle tutte?

Nella raccolta di app che potete trovare più in basso possono essere presenti elementi completamente gratuiti, a pagamento oppure offerti gratuitamente ma che prevedono acquisti in-app. Controllate quindi sempre a quale di queste tre categorie l’applicazione fa riferimento prima di effettuarne il download.

Sketch 360

Sketch 360 è un progetto dell’incubatore Microsoft Garage. L’applicazione ha l’obiettivo di permettervi di realizzare dei veloci “sketch” (bozzetti) di ambienti reali o visrtuali per poi permetterne la visione in panoramica a 360°.

In pratica Sketch 360 memorizza le bozze in formato JPEG compatibile con la visione panoramica (o sferica) di Facebook, Adobe Lightroom, Kuula o VR Media Player.

“Sketch 360 ti aiuta a creare facilmente schizzi panoramici a 360 gradi, che sono utili quando vuoi creare uno schizzo veloce di uno spazio, reale o virtuale, quando la modellazione potrebbe richiedere troppo tempo. Che tu sia un architetto, un designer VR, un disegnatore urbano, un designer di giochi 3D o un produttore di video a 360, puoi facilmente costruire uno schizzo accurato da un unico punto di vista che sia facilmente condivisibile online usando Sketch 360. Disegna su un pannello usando la griglia equirettangolare e gli stencil come guide. Gli stencil ti aiutano a disegnare le linee orizzontali verticali e curve che finiscono per sembrare dritte quando vengono viste a 360“.

L’applicazione è completamente gratuita e non presenta acquisti in-app o pubblicità.

One Swipe Notes – Floating Notes – Gesture Notes

Siete dei malati delle note e appuntate tutto quello che vi passa per la testa in ogni momento? Vi interessa un’applicazione che sia sempre accessibile in un lampo in modo da non perdere l’attimo fuggente?

One Swipe Notes è sicuramente l’applicazione migliore per voi! Si tratta di una semplice app per le note richiamabile in ogni istante con una semplice gesture, anche mentre state utilizzando altre applicazioni. Decisamente comoda e utile, purtroppo non è gratuita.

“One swipe notes app rende veramente facile prendere appunti e informazioni il più rapidamente possibile. Non c’è bisogno di lasciare qualsiasi app in esecuzione per creare una nota. Le note fluttuano in cima alle altre vostre applicazioni. Sia che stiate partecipando a una telefonata o giocando, prendere appunti è solo uno swipe di distanza“.

Fortunatamente però il suo prezzo è contenuto a soli 0,69 euro e questa piccola spesa vi da accesso alla versione completa dell’applicazione senza alcun tipo di pubblicità fastiziosa!

Warhammer 40,000: Mechanicus

Il titolo sviluppato da Kalypso Media Mobile GmbH è un must-have per i fan di Warhammer 40K. Si tratta di un porting mobile del già famosissimo titolo PC e console dedicato al mondo fantasy degli Space Marine.

Lo strategico a turni è molto fedele al titolo da cui è tratto, per cui alcuni elementi dell’interfaccia potrebbero risultare un po’ troppo piccoli e di conseguenza più adatti all’utilizzo su un tablet.

Trattandosi di una release premium del gioco, però, non dovrete preoccuparvi di fastidiose pubblicità oppure acquisti in-app. Il gioco è scaricabile al costo di 12,99 euro una tantum ma viste le tantissime ore di divertimento crediamo che sicuramente ne valga la pena!

Machinika Museum

Avete finito tutte le stanze di The Room e risolto tutti gli indovinelli di House of Da Vinci? Machinika Museum è il nuovo titolo in cui potrete perdervi per ore!

Le meccaniche di gioco sono molto semplici: risolvete gli indovinelli in stile escape room per avanzare e capire piano piano cosa sta succedendo nella storia. Gli indovinelli sono sufficientemente impegnativi per tenervi occupati alcune ore ma la difficoltà sale gradualmente, niente paura quindi perché il gioco vi permetterà di acclimatarvi prima di mettervi in seria difficoltà.

L’app è gratutita per i primi livelli, non presenta pubblicità ma richiede degli acquisti in-app per sbloccare i livelli più avanzati.

PAKO Rumble

La serie di giochi di corsa PAKO potrebbe non essere un nome così riconoscibile nel 2021 ma, nel suo periodo d’oro, PAKO è stato uno dei primi giochi di guida di sopravvivenza a trovare un grande pubblico su mobile.

La serie si è allontanata dalle sue semplici radici con l’uscita di PAKO Rumble, un gioco di corse con ambiente generato in modo casuale in cui il vostro compito sarà quello di rimanere in strada nonostante i cambiamenti del percorso!

Si tratta quindi di un titolo che fa parte dei cosiddetti “endless runner” in cui il solo scopo è quello di continuare ad avanzare il più possibile senza mai raggiungere un vero e proprio traguardo. L’unico limite è la vostra abilità!

PAKO Rumble è disponibile in accesso anticipato e al momento è totalmente gratuita, non presenta pubblicità e nemmeno acquisti in-app.