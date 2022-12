Ci ritroviamo qui l’ultima settimana dell’anno per segnalarvi ancora una volta le migliori app uscite di recente sul Google Play Store. Oggi vi presentiamo quattro app realmente utili + l’app fenomeno del momento, BeReal, eletta a furor di utenza l’applicazione migliore di questo 2022. E voi? Siete d’accordo? Qual è stata, per voi, l’uscita più interessante dell’anno appena trascorso?

Nell’augurarvi un buon 2023, vi invitiamo a dare un’occhiata alle altre app meritevoli che abbiamo selezionato per voi nel corso di questi mesi: le trovate tutte qui. Quali altre aggiungereste?

reWASD Junior

reWASD Junior non è una novità assoluta, sul Google Play Store, ma sfruttiamo l’occasione di un suo recente aggiornamento per pubblicizzarla un po’. In sintesi, reWASD è un remapper di gamepad, tastiere e mouse che ti consente di assegnare nuove funzioni a tasti o combinazioni di tasti a seconda delle tue esigenze. Il bello di quest’app è che puoi controllare tutte le mappature direttamente da smartphone; inoltre, di recente, reWASD Junior è stata arricchita con l’aggiunta di Mobile Controller, una nuova funzionalità per trasformare il tuo dispositivo mobile nel controller da usare con il PC o la console su cui giochi.

Costo: gratis / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

Expiry Date Reminder

Se sei una persona tendenzialmente sbadata e ti è già capitato troppe volte di ritrovare in dispensa alimenti scaduti, la tecnologia può venire in tuo aiuto. In particolare, l’app Expiry Date Reminder è pensata proprio per ricordarti le date di scadenza dei cibi che compri, così come di abbonamenti, coupon, offerte ecc. Una volta inserito l’item di cui vuoi ricordare la scadenza, l’app ti invierà una notifica per ricordarti quando la data x si avvicina, a patto ovviamente che le notifiche siano abilitate.

Costo: gratis / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

Diario Segreto con Password

Diario Segreto con Password è esattamente quello che il suo nome suggerisce: un diario personale con un lucchetto “virtuale” (PIN) per monitorare l’umore, annotare le tue esperienze giornaliere e corredare il testo scritto con tutte le foto che vuoi.

Costo: gratis / nessun annuncio / contiene acquisti in-app

Ukulele di Yousician

Per Natale hai ricevuto un Ukulele e desideri imparare a suonarlo in poco tempo? Ukulele di Yousician è il “tutor” che fa per te: ricca di teoria e di esercizi pratici, quest’app ti ascolta mentre suoni e ti dà un feedback immediato su precisione e sincronizzazione. Inizia subito la prova gratuita per scoprire tutte le sue potenzialità!

Costo: gratis / nessun annuncio / contiene acquisti in-app

BeReal. Your friends for real.

BeReal è senza dubbio l’app dell’anno 2022. Certo, potrebbe trattarsi di una meteora come Clubhouse, il social delle chat audio esploso nel 2020 la cui popolarità è andata scemando di pari passo con l’allentamento delle restrizioni Covid, ma per il momento gli utenti l’hanno a tutti gli effetti eletta app “migliore” del 2022 (basti solo pensare al boom di download che ha fatto registrare in questi ultimi mesi).

Per chi ancora non lo conoscesse, BeReal è il primo social “imprevedibile e spontaneo” dove condividere con gli amici la propria “vita reale”. Ogni giorno, a un’ora differente, tutti sono chiamati a scattare una foto nel preciso momento in cui ricevono la notifica e a condividerla con la propria cerchia. Insomma, il motivo del suo successo è presto detto: gli utenti dei social (alcuni, almeno) hanno sviluppato una specie di insofferenza verso le foto ritoccate e le stories… “filtrate”, e il team dietro a BeReal è stato bravo a intercettare questo bisogno di autenticità cresciuto inaspettatamente anche tra i giovanissimi.

Costo: gratis / nessun annuncio / nessun acquisto in-app