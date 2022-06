Se sei sempre alla ricerca di nuove app utili/interessanti, conoscerai già la nostra rassegna delle app migliori della settimana pubblicata appunto con cadenza settimanale.

Oggi ci ritroviamo qui con altre 5 app degne di nota che potranno tornarti utili se ti interessa migliorare il tuo rapporto con lo smartphone e… con te stesso (vd. Finch e Zario, prima e seconda app della lista), oppure se desideri migliorare la tua immagine sui social network producendo delle foto che siano dei veri e propri capolavori (vd. NewProfilePic, quarta app della lista). Abbiamo inoltre PetStar, un’app per far cantare il tuo amico a quattro zampe, e Duolingo ABC, ottimo strumento per aiutare i più piccoli a imparare l’inglese. Pronto a scoprire la tua prossima app preferita?

Finch: Self Care Widget Pet

Potrebbe sembrare un semplice giochino, la versione 2.0 dei classici Tamagotchi anni Novanta, ma in realtà Finch presenta un importante valore aggiunto: ti aiuta a prenderti cura della tua salute mentale. Il tuo cucciolo virtuale cresce man mano che porti a termine alcune azioni come aggiornare il tuo “diario della gratitudine”, fare stretching prima di andare a letto oppure fare degli esercizi di respirazione.

Costo: gratis / contiene acquisti in-app

Zario: Digital Wellbeing

Hai bisogno di prenderti una pausa dallo smartphone? Ti basta scaricare Zario, impostare un obiettivo per ridurre il tempo che trascorri davanti allo schermo e riprendere così il controllo della tua vita. Zario offre delle sfide giornaliere basate sulla scienza per fare in modo che tu ti senta incentivato a non usare il telefono. Ad esempio, guadagni punti ogniqualvolta riduci l’esposizione alla luce blu prima di dormire oppure sposti un’app distraente fuori dalla portata del tuo dito (in pratica, quando la rimuovi dalla home screen).

Costo: gratis

PetStar: My Dog & Cat Sings

Okay, okay, quest’app non è utile quanto le due elencate in precedenza, ma ogni tanto ci sta proporre qualcosa di più leggero. In pratica, PetStar ti permette di produrre dei simpaticissimi video con protagonista il tuo amico a quattro zampe. È sufficiente scattare una foto al cucciolo (assicurandosi di centrare bene il musetto), scegliere una canzone e PetStar farà il resto. Il risultato è un video in cui il tuo animale domestico canta e balla a ritmo di musica.

Costo: gratis / contiene acquisti in-app

NewProfilePic: Foto profilo

Se vuoi dare un tocco in più ai tuoi selfie, NewProfilePic è l’app che fa per te. Questo software ti permette di rendere più originali le tue foto grazie a degli effetti esclusivi con cui potrai trasformarti nel personaggio di un cartone animato oppure nel soggetto ritratto in un dipinto iperrealistico.

Costo: gratis / contiene annunci / contiene acquisti in-app

Learn to Read – Duolingo ABC

Avrai sentito parlare di Duolingo, app leader nel mondo per quanto riguarda l’apprendimento delle lingue. Duolingo ABC, invece, è una novità assoluta in casa Duolingo, che ti sarà utile se hai un figlio in età prescolare e vuoi che impari presto l’inglese. Raggiungere lo scopo, con Duolingo ABC, sarà davvero un gioco da… bambini, visti i diversi giochini presenti nell’app che rendono l’apprendimento non solo semplice, ma anche e soprattutto divertente.

Costo: gratis