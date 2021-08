Le 5 migliori app della settimana che non potete assolutamente perdervi!

Google presenterà i Pixel 6 prima di iPhone 13, il quale potrà chiamare ed inviare messaggi senza bisogno di rete cellulare. Che news inaspettate in questo lunedì! Tra le altre cose, avete controllato se il vostro smartphone Xiaomi verrà aggiornato ad Android 12 con la nostra lista aggiornata?

Ok ok, lo sappiamo che non siete giusti su questo articolo per questo, siete a caccia delle migliori novità di questa settimana che sono state pubblicate sul Google Play Store.

La lista di oggi è particolarmente interessante, collegatevi al Wi-Fi e preparatevi a scaricarle tutte!

Come ogni settimana vi ricordiamo che il team editoriale di MobileLabs ha selezionato per voi 5 tra le migliori app e i giochi più entusiasmanti che abbiamo avuto modo di trovare tra le novità del Play Store e nella lista sono presenti elementi completamente gratuiti, a pagamento oppure offerti gratuitamente ma che prevedono acquisti in-app.

Ricordatevi di controllare sempre a quale di queste tre categorie l’applicazione fa riferimento prima di effettuarne il download!

Aka Countdown

Un’applicazione che probabilmente verrà utilizzata principalmente per i suoi bellissimi e simpatici widget, Aka Countdown è di certo qualcosa che non può mancare sugli smartphone Android di chi è in attesa di un lieto evento, di una vacanza o vuole anche solo tenere traccia del trascorrere del tempo.

In Aka Countdown è possibile impostare fino a sei diverse “carte” che potranno poi essere aggiunte alla schermata home come widget o semplicemente visualizzate nell’app. Ogni carta ha un suo titolo, sfondo, tiene il conteggio a partire da o conterà il tempo mancante per giungere a una certa data.

Niente di complesso dunque, ma si tratta di un’idea molto simpatica che potrebbe interessare ad alcuni di voi. Aka Countdown è disponibile gratuitamente con alcune limitazioni estetiche, le quali sono però eliminabili con un piccolo acquisto in-app.

Northgard

Northgard è un gioco di strategia in tempo reale indie abbastanza popolare che ha appena fatto il proprio debutto su Android.

Il port è ben realizzato e, nonostante non sia uno dei titoli più leggeri del Google Play Store, è possibile limitare il framerate a 30fps per i dispositivi meno prestanti. La nuova interfaccia touch potrebbe richiedere un po’ di tempo per abituarsi. È possibile scalare l’interfaccia alla dimensione preferita, anche se ciò potrebbe interferire con altri controlli su schermo quando si gioca su uno smartphone. Northgard è più adatto ai tablet e ai Chromebook, anche se sui Chromebook non è supportato l’utilizzo del mouse.

Northgard è comunque uno dei migliori titoli RTS per Android ed è un gioco premium, questo significa che una volta acquistato non verrete disturbati da fastidiose pubblicità o acquisti in-app. Il prezzo sul Play Store normalmente è di 8,99 euro ma al momento è disponibile a prezzo scontato a soli 5,99 euro.

Wear Installer

Wear Installer è un’applicazione che tornerà molto utile a chi possiede uno smartwatch Wear OS. Se fate parte di tale demografica, allora saprete che è possibile installare applicazioni sullo smartwatch, tuttavia è necessario usare il piccolo display per navigare nel Play Store.

Sembra che Google stia lavorando ad un sistema per consentire a tutti di installare le applicazioni direttamente dal telefono e dal sito web. Nel caso però questa soluzione tardi ad arrivare o risulti scomoda per qualsivoglia motivo, un intraprendente sviluppatore ha rilasciato un’app che rende facile installare le app Wear OS dallo smartphone.

Wear Installer non fa nient’altro che questo ed è disponibile in versione completamente gratuita. Compatibile anche con il nuovo Wear OS 3.0 installato sui Samsung Galaxy Watch 4!

Titan Glory

I mech non sono bellissimi? Suvvia, piacciono a tutti!

Titan Glory è un titolo realizzato da Atypical Games, uno sviluppatore di grande qualità. Se siete stati a caccia di uno sparatutto mech piacevole che non sia tempestato di acquisti in-app, Titan Glory è ciò che fa al caso vostro!

Inclusi nel gioco 12 mech da sbloccare, 6 arene in cui giocare, 9 diverse modalità di gioco, così come anche le partite online fino a 12 giocatori.

Disponibile sul Google Play Store per soli 4,49 euro, sicuramente vi aiuterà a passare il tempo e a divertirvi con il vostro smartphone ovunque vi troviate!

Squarefall

Personalmente adoro questo titolo, anche se devo ammettere che sugli smartphone preferisco di gran lunga questo genere di titoli arcade e con grafica in pixel art.

Squarefall è un gioco di abilità in cui dovrete utilizzare una meccanica “a fionda” per distruggere i moltissimi cubetti luminosi che cercheranno di distruggere il vostro “nucleo” cadendo dal cielo. Si tratta di un titolo senza fine, lo scopo è ottenere punteggi sempre più alti, proprio come i vecchi titoli arcade delle sale giochi.

L’applicazione è disponibile gratuitamente in accesso anticipato. Se Squarefall dovesse piacervi e voleste rimuovere le non invasive pubblicità, è possibile fare ciò con un singolo acquisto in-app che finanzierà ovviamente lo sviluppatore nel completamento dell’opera e, perché no, nella realizzazione di nuovi titoli futuri!