Eccoci tornati con una nuova rassegna di 5 app degne di nota tra le nuove uscite del Google Play Store. Questa settimana spaziamo dall’app Home di Google, una garanzia (anche) per quanto riguarda la gestione dei dispositivi IoT, a una new entry assolutamente inedita come TATATU, il primo social che ti paga nel momento in cui qualcun altro interagisce con un tuo post.

Abbiamo poi due app dedicate allo svago – Steam e Scavos – e una – Railway – perfetta per fare affari in tutta sicurezza. Pronti a scoprire la vostra prossima app preferita?

Steam

Steam, nota piattaforma usata per gestire e distribuire videogiochi e offrire il relativo supporto, è appena approdata sul Play Store. Con l’app mobile di Steam potrai acquistare nuovi titoli, ricevere le ultime notizie dalla community e accedere alle guide e all’assistenza in caso di problemi, tutto direttamente dal tuo smartphone.

Costo: gratis / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

TATATU

Più che un’app “nuova” (è uscita nel 2019), TATATU è un’app “innovativa”. Se n’è fatto un gran parlare nei giorni scorsi, quando TATATU ha debuttato nella Borsa di Parigi, e il gran clamore suscitato è in realtà comprensibile, se si pensa alla “genialità” dell’idea di fondo. TATATU, infatti, è la prima app di tipo social che ti paga nel momento in cui i tuoi amici interagiscono in qualsiasi modo con un contenuto da te postato. I TTU Coins ottenuti per le varie azioni (mettere like, commentare, condividere…) possono essere spesi per acquistare prodotti sullo store online accessibile direttamente dall’app. Insomma: un buon modo per rendere fruttuoso il tempo trascorso sui social.

Costo: gratis / contiene annunci / nessun acquisto in-app

Google Home

Con l’app Google Home, puoi controllare e gestire i tuoi dispositivi IoT (luci smart, videocamere e TV compatibili ecc.) direttamente dal tuo smartphone. Quest’app ti offre una panoramica sullo stato dei dispositivi domestici più diffusi e ti permette di accenderli, spegnerli ed eventualmente regolarli in pochissimi tap.

Costo: gratis / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

Scavos: Easy Scavenger Hunts

Scavos è un’app/gioco con cui indire cacce al tesoro “reali” e “virtuali”, magari per animare una festa tra amici, oppure per sfidare a distanza i tuoi contatti. Usarla è facilissimo: dopo averla scaricata, avviala e inizia una nuova “Scaventure”. Scegli un modello dall’elenco di cacce al tesoro disponibili, personalizzalo e invia ai partecipanti il codice di gioco.

Prendiamo ad esempio una caccia al tesoro virtuale: in questo caso, vince il giocatore che per primo invia una foto che soddisfa i criteri della missione. Tutte le foto devono essere scattate sul momento, dunque non c’è la possibilità di barare.

Costo: gratis / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

Railway: DeFi Privacy Wallet

Railway è un portafoglio DeFi privato alimentato dal privacy network RAILGUN. Il wallet è perfetto per inviare, ricevere e archiviare token e stablecoin in tutta sicurezza; utilizzando l’avanzata tecnologia per la privacy di zkSNARKs, Railway ti garantisce che le attività di invio e ricezione di token ERC-20 non risultino tracciabili nemmeno su Etherscan.

Costo: gratis / nessun annuncio / nessun acquisto in-app