Eccoci di nuovo con la nostra rassegna settimanale di 5 app nuove/degne di nota provenienti dal Google Play Store. Questa settimana ne abbiamo davvero per tutte le esigenze e per tutti i gusti, quindi abbiamo sia app dedicate alla produttività che app pensate per l’intrattenimento.

È il caso, quest’ultimo, dell’app Space Cadet Pinball, il gioco che vi presentiamo come “bonus” alla fine del nostro elenco: ricordate il caro vecchio Pinball per Windows XP? Bene, se avete nostalgia dei pomeriggi passati a giocarci, dovete sapere che da oggi Pinball è di nuovo disponibile… per il vostro smartphone Android.

Super Notes – Sticky with Lock

Cominciamo con Super Notes, un’app coloratissima ideale per prendere appunti e compilare elenchi. Tra le feature principali – oltre a quelle più strettamente inerenti alla personalizzazione delle note, ad esempio con scritte colorate e diversi tipi di font –, ritroviamo la possibilità di bloccare l’accesso alle note tramite impronta digitale, effettuare il backup sul cloud, abilitare la night mode ed esportare gli appunti in formato PDF/TXT. Non manca infine la possibilità di aggiungere un promemoria a uno specifico appunto.

Costo: gratis / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

KMINT:All-in-One Crypto Wallet

KMINT non è altro che un portafoglio crypto che ti permette di gestire da un unico posto tutti i tuoi asset virtuali. Uno degli slogan recita proprio: “un’unica app per tutti i servizi di blockchain”, inclusi ethereum chain, Polygon chain, Binance chain e Klaytn chain. I requisiti di scambio possono essere controllati a colpo d’occhio a partire dalla sezione apposita dell’app, come si vede negli screenshot riportati qui sotto.

Costo: gratis

Palette: Home Screen Setups

Palette è un hub realizzato apposta per aiutarti a configurare al meglio la tua schermata iniziale. Se desideri rendere la schermata home del tuo smartphone più bella e più funzionale, puoi lasciarti ispirare da uno dei modelli contenuti in quest’app: ti basta aprirla, scorrere finché non trovi una configurazione che ti piace e selezionarla per avere accesso a tutti gli strumenti necessari per replicarla (launcher, pacchetti di icone ecc.).

Costo: gratis / contiene acquisti in-app

Notification Light – aodNotify

Quest’app è una vera chicca: come suggerisce il suo nome, Notification Light ti permette di “installare” (virtualmente) un LED di notifica sul tuo smartphone attorno al ritaglio della fotocamera (LED circolare), nella parte centrale dello schermo (LED puntiforme/classico) oppure lungo i bordi dello schermo, in modo da ottenere un effetto di sicuro impatto. Insomma, con Notification Light, perdersi le notifiche sarà praticamente impossibile.

Costo: gratis / contiene acquisti in-app

dittoed

dittoed offre tantissimi modelli fotografici su cui basarsi per realizzare scatti indimenticabili. Il funzionamento è semplicissimo: è sufficiente selezionare un modello in-app oppure caricarlo dalla tua galleria e chiedere al soggetto di mettersi in posa seguendo quello specifico template. Il bello è che il modello verrà sovrapposto a mo’ di filtro quando aprirai la fotocamera, dunque replicare la posa sarà molto facile.

Costo: gratis / contiene acquisti in-app

Bonus: Pinball approda sugli smartphone Android

Chiudiamo la nostra rassegna con un gioco… e che gioco! Stiamo parlando dello storico 3D Pinball: Space Cadet, che i vecchi utenti di Windows XP ricorderanno come un’icona dei videogiochi della loro generazione (così come il flipper “analogico” è stato un gioco iconico per chi è cresciuto tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta del secolo scorso). Il bello di questa versione è che è in tutto e per tutto fedele all’originale, effetti sonori inclusi. A quanto pare, però, non è possibile scaricarla da Google Play, ma solo dalla pagina GitHub dello sviluppatore.

Costo: gratis / contiene annunci / nessun acquisto in-app