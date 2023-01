Anno nuovo… nuove app della settimana! A inizio gennaio torniamo con la nostra rassegna settimanale di app nuove/degne di nota selezionate per voi dal Google Play Store. Alcune di queste sono perfette per essere utilizzate a inizio anno – periodo di buoni propositi! – come Little Lunches, che potrebbe aiutarti con la dieta, e Monitoraggio Sonno, se dormi poco e male e hai bisogno di un aiuto… scientifico per cambiare le tue abitudini.

Allora, pronto a scoprire la tua prossima app preferita?

Little Lunches – Meal Planning

Little Lunches è un’app pensata principalmente per facilitare la pianificazione dei pasti in famiglia. Quest’app contiene inoltre ricette salutari e consigli sull’alimentazione dei bambini, e in generale rappresenta la guida di cui potresti aver bisogno per preparare colazioni, pranzi, cene e spuntini nutrienti e allo stesso tempo deliziosi. Più in particolare, i vantaggi di Little Lunches possono essere sintetizzati in 4 punti:

offre un piano alimentare personalizzato per la tua famiglia in base alle preferenze alimentari, alle restrizioni dietetiche e alle esigenze di apporto calorico che inserisci; le ricette proposte si basano sugli ingredienti che hai in dispensa (potrai aggiornarli volta per volta nell’app); include la funzione lista della spesa, per sapere sempre cosa comprare; include video-ricette.

Costo: gratis / contiene annunci / contiene acquisti in-app

Dream by WOMBO – AI Art Tool

L’app WOMBO ti consente di creare bellissime opere d’arte a partire dai tuoi “suggerimenti” sul soggetto del dipinto e lo stile artistico. In pratica, ti basta digitare qualcosa come “tramonto cittadino” e scegliere lo stile per ottenere un’opera d’arte unica al mondo, tutto grazie all’AI.

Costo: gratis / nessun annuncio / contiene acquisti in-app

Book Morning Routine Waking Up

Book Morning promette di aiutarti ad alzarti presto con l’ausilio della sveglia integrata, che non è la solita sveglia fastidiosa, perché il suo suono è “dolce” (parola di sviluppatori), e non è la solita sveglia anche perché ti motiva a svegliarti con una serie di storie coinvolgenti. Insomma, Book Morning ti propone di iniziare la giornata leggendo delle storie selezionate apposta per tenere viva la tua attenzione e risvegliare in primis… la tua curiosità. Le storie trattano temi di guerra, suspense e fantascienza, il tempo di lettura previsto è di 5 minuti e – secondo i creatori dell’app – chiunque inizi a leggere sarà motivato ad arrivare alla fine, quindi non si riaddormenterà. Non sappiamo se funzioni, ma la nominiamo comunque come app tra le più curiose tra quelle uscite di recente.

Costo: gratis / nessun annuncio / contiene acquisti in-app

Sonno Monitoraggio – Sveglia

Sonno Monitoraggio fa quello che il suo nome suggerisce: si tratta di un’app molto completa per tenere traccia del riposo notturno e rilevare eventuali “anomalie” (ad esempio, se russi o parli nel sonno, potrai ascoltare le registrazioni una volta sveglio).

Costo: gratis / contiene annunci / nessun acquisto in-app

Wamble – one-mile around you

Wamble è un inedito social network, non ancora diffuso in Italia, che ti permette di entrare in contatto con le persone… entro un miglio da te. Tutto quello che occorre fare è recarsi in un luogo, aprire Wamble e iniziare a interagire con gli utenti nelle vicinanze. Ad esempio, attraverso Wamble, è possibile vendere e comprare, partecipare a eventi o semplicemente presentarti alle persone che hai intorno se per qualche motivo non vuoi o non puoi farlo faccia a faccia.

Costo: gratis / nessun annuncio / nessun acquisto in-app