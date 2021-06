Le migliori 5 nuove app dal Play Store che dovreste assolutamente provare

Dopo aver dato un’occhiato alle novità in arrivo su Google Maps questa mattina e avervi raccontato della nostra esperienza con Redmi Note 10 5G, anche questa settimana non poteva che iniziare con il nostro appuntamento periodico riguardante le migliori applicazioni arrivate sul Google Play Store.

Come ogni settimana ci teniamo a ricordarvi che il team di MobileLabs ha selezionato per voi 5 tra le migliori app e i giochi più entusiasmanti che abbiamo avuto modo di trovare tra le novità del Play Store e nella lista sono presenti elementi completamente gratuiti, a pagamento oppure offerti gratuitamente ma che prevedono acquisti in-app.

Ricordatevi di controllare sempre a quale di queste tre categorie l’applicazione fa riferimento prima di effettuarne il download e approfittate dell’occasione per provare delle nuove app e guadagnare un sacco di punti nel programma Google Play Points!

The Sky by Redshift Astronomia

Uno dei primi usi dell’AR sugli smartphone moderni è riconducibile all’osservazione del cielo notturno. A distanza di anni dalle prime implementazioni della tecnologia nel campo dell’astronomia arriva sul Play Store l’app The Sky.

Non dissimile da altre applicazioni di questo genere, The Sky vi permetterà di osservare il cielo stellato sotto una luce completamente diversa! Riconoscere costellazioni, pianeti, persino seguire il passaggio della ISS sarà più semplice che mai.

L’applicazione è disponibile in forma gratuita ma contiene annunci pubblicitari e propone acquisti in-app.

Volume Scheduler

Un’app tanto semplice quanto utile, Volume Scheduler vi permetterà di pianificare i livelli di volume del vostro smartphone. Semplice. Efficace.

L’applicazione può tornare sicuramente utile a chi ha la volontà di automatizzare il comportamento del proprio smartphone. Ad esempio è possibile fare in modo che tutti i livelli di volume del dispositivo vadano a zero nel momento in cui solitamente vi recate a letto, oppure aggiustare momentaneamente il volume dello smartphone durante la vostra solita riunione di lavoro mattutina per poi alzarsi nuovamente al termine senza un intervento manuale da parte vostra.

Volume Scheduler è proposta al prezzo di 1,29 euro, tuttavia non presenta ulteriori acquisti in-app o pubblicità. Non è per tutti, ma per chi ha bisogno di questa funzione sul proprio smartphone varrà ogni singolo centesimo speso!

Memory Stamps

Il primo gioco nella nostra lista di oggi è un titolo rilassante ed utile ad allenare la memoria visiva.

Memory Stamps metterà alla prova la vostra abilità di ricordare pattern e immagini, mentre allo stesso tempo vi aiuterà ad addestrare questa particolare abilità mentale e vi permetterà di impiegare i tempi morti nelle vostre giornate.

L’idea è molto interessante e sicuramente le molte ore di gioco e l’allenamento visivo che ne deriva faranno piacere a molti utenti.

Memory Stamps ha un costo una tantum di 1,79 euro, prezzo che vi permetterà di godervi il gioco completo senza pubblicità invasive o acquisti in-app da effettuare in un secondo momento.

Psychofunk

L’ingegnoso titolo di Tommy Søreide Kjær mette sotto una luce completamente diversa i classici platformer.

In Psychofunk, infatti, non sarete voi a controllare il personaggio principale, voi controllerete le piattaforme! Lo scopo di ogni livello è quello di portare il protagonista del gioco, il quale si muove incessantemente a destra e a sinistra in attesa che gli offriate un percorso valido, verso l’obiettivo finale proteggendolo da tutte le avversità sul presenti suo cammino.

Psychofunk ha un costo di 5,49 euro, forse un po’ alto, ma che vi garantirà accesso ad un titolo divertente, impegnativo e che non è invaso da pubblicità o acquisti in-app. Inoltre, acquistandolo aiuterete lo sviluppatore a continuare con il suo interessante lavoro nel mondo dei giochi per smartphone.

Harry Potter Fan Club

Tassorosso, Grifondoro, Serpeverde o Corvonero? Scoprite a quale casata appartenete indossando il famoso cappello parlante in realtà aumentata (AR) mentre attendete la sua valutazione!

Se siete dei veri fan dell’universo di Harry Potter quest’applicazione non può mancare sul vostro smartphone. Realizzata da Wizarding World Digital, finalmente l’app Harry Potter Fan Club arriva in Italia con tutte le sue funzionalità più famose.

“L’app è piena zeppa di contenuti ed esperienze esclusive. Metti alla prova le tue conoscenze con nuovi quiz, vai dietro le quinte con nuove funzioni e video, mettiti alla prova con curiosi lavoretti e scopri sorprese extra speciali nascoste nel mondo babbano. Scoprirai anche nuovi puzzle e rompicapi interattivi e incantati, tra cui ricerche di parole e parole crociate“.

L’applicazione è gratuita e non include alcuna pubblicità o acquisto in-app.