Ed eccoci, ancora una volta, con il nostro immancabile appuntamento settimanale nel quale vi consigliamo 5 applicazioni dal Google Play Store. In questo round vi parliamo di due applicazioni volte ad aumentare la vostra produttività, di una appartenente al mondo dell’informazione, di un’altra che è dedicata a chi ha un hobby molto specifico e particolare e l’ultima applicazione è in realtà un videogioco per Android.

Che dire, ce n’è davvero per tutti i gusti. Dopo queste anticipazioni che vi avranno sicuramente incuriosito, possiamo dire che è arrivato il momento di andare a scoprire queste 5 applicazioni. Vi auguriamo una buona lettura!

Microsoft Math Solver

La prima applicazione di cui vi parliamo è Microsoft Math Solver, uno strumento gratuito che vi tornerà estremamente utile nella risoluzione di espressioni aritmetiche, algebriche e anche nel calcolo delle statistiche. Insomma, abbraccia in larga misure tutti i rami della complessa Matematica. Potete scrivere a mano tutte le espressioni oppure potete scattare una foto all’espressione o all’equazione che avete già scritto a mano su un foglio. L’app, grazie alla sua intelligenza artificiale integrata, riuscirà a comprendere e a digitalizzare ciò che avete scritto a mano. Di recente nell’app è stata aggiunta anche la possibilità di utilizzare un browser in-app con l’obiettivo di cercare alcuni veloci informazioni online senza chiudere l’app.

Costo: Gratis

Workday

Workday è un’applicazione che permette una rapida e facile comunicazione tra datore di lavoro e dipendenti. Grazie a quest’app, il datore di lavoro può postare in totale sicurezza le buste paga. I dipendenti, invece, possono richiedere le ferie, i permessi e mandare tutte le comunicazioni necessarie direttamente dal calendario condiviso all’interno dell’app. Inoltre c’è anche la possibilità di inoltrare notifiche push e promemoria in occasione di eventi importanti o di scadenze di lavoro. Se ben impostata e se ben utilizzata sia dal datore di lavoro che dai dipendenti, questa app si può rivelare una utilissima risorsa.

Costo: Gratis

Beloud: Notizie & Opinioni

Beloud è molto più di un’applicazione che vi permette di consultare notizie di attualità. Quest’app, infatti, unisce le funzionalità di un notiziario a quelle di un social network. Quando leggete una notizia, avrete la possibilità di fare i vostri commenti nella parte sottostante e approfondire così l’argomento e scambiarvi anche opinioni con gli altri utenti. Ovviamente c’è anche la possibilità di scegliere quali argomenti vi interessano di più, in modo da far comparire soltanto questi nella vostra schermata principale.

Costo: Gratis con annunci

Picture Bird – Bird Identifier

Picture Bird è sicuramente l’app dedicata agli amanti del birdwatching, ovvero l’hobby di osservare gli uccelli e i loro simpatici comportamenti. Lo scopo dell’app è davvero molto semplice da capire, in quanto vi permette di ricevere descrizioni dettagliate sul nome, sullo stile di vita e sull’anatomia di tutti i volatili attorno a voi. Potete ottenere queste info scansionando una foto che avete già in galleria, oppure scattandone direttamente una dal vivo. C’è anche la possibilità di riconoscere un uccello dal canto che emette, mettendo lo smartphone in ascolto al momento giusto.

Costo: Gratis / acquisti in-app

Kung Fu Saga

L’ultima applicazione per oggi è un videogioco per Android che si chiama Kung Fu Saga. Si tratta di un MMORPG open World nel quale dovrete creare il vostro personaggio, scegliere la classe che più fa al caso vostro, salire di livello per completare sempre quest nuove e sconfiggere boss sempre più forti, talvolta anche in coop con altri giocatori. I combattimenti sono in tempo reale ma automatizzati, quindi in stile Action Combat MMORPG. È senz’altro un gioco molto immersivo e che potrebbe portarvi via diverse ore di gioco.

Costo: Gratis / acquisti in-app