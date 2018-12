5G nel 2019, ormai ci siamo: Qualcomm e Nokia hanno completato i test necessari

Qualcomm ha annunciato di aver completato – assieme a Nokia – i test di interoperabilità propedeutici all’implementazione commerciale del 5G per l’inizio del 2019. Un passo cruciale verso il nuovo standard di rete dunque, la cui diffusione partirà il prossimo anno, per poi estendersi a macchia d’olio a cavallo tra il 2020 e il 2021.

Entrando nel dettaglio, Qualcomm e Nokia hanno effettuato una chiamata dati over-the-air (OTA) 5G Nr nelle bande dello spettro mmWave e sub-6 GHz. In conformità alle specifiche globali NSA (Non-Standalone) in modalità 3GPP 5G NR Release 15, il test si è svolto presso il centro di ricerca di Oulu, in Finlandia. È stata utilizzata la base station Nokia AirScale (già disponibile in commercio), un dispositivo mobile di test che ricorda uno smartphone supportato dal modem Snapdragon X50 – di cui vi abbiamo parlato a inizio anno – e dei moduli antenna con trasmettitore-ricevitore RF front-end.

“Queste chiamate dati completate con successo rappresentano un passo significativo nella strategia di lancio commerciale della rete 5G previsto per l’inizio del 2019, e questo traguardo raggiunto con Nokia renderà possibile l’implementazione del 5G da parte dei tanti operatori nelle diverse regioni del mondo”, ha dichiarato Durga Malladi, senior vice president and general manager, 4G/5G, Qualcomm. “Proseguiremo questa proficua collaborazione per continuare ad assicurare agli utenti finali di avere accesso alle tecnologie necessarie per vivere appieno l’esperienza 5G”.

Non è un caso che l’annuncio del completamento del test sia arrivato proprio oggi. Domani infatti, martedì 4 dicembre, inizierà ufficialmente lo Snapdragon Tech Summit di Qualcomm alle Hawaii. Noi di Tom’s saremo presenti in prima persona per raccontarvi l’evento in presa diretta, all’interno del quale uno degli argomenti principali sarà proprio il 5G, con le annesse strategie dell’azienda statunitense in vista del 2019.

Avremo dunque modo di raccontarvi maggiori dettagli in merito al test completato da Qualcomm e Nokia, e molto probabilmente potremo assistere ad alcune demo live per conoscere a fondo le reali potenzialità del 5G. Potete seguire sulle pagine di Tom’s tutte le novità dello Snapdragon Tech Summit semplicemente cliccando su questo link, che vi riporterà alla pagina specifica che abbiamo creato.