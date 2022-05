In questo momento storico, per chi abita in un’area suburbana o rurale, il 5G è praticamente un miraggio. Ad alimentare le speranze circa una possibile espansione più rapida della rete ad alta velocità ci ha pensato Qualcomm, che insieme a 3 Austria e ZTE ha portato a termine con successo un esperimento per certi versi “risolutivo”.

In sostanza, Qualcomm, 3 Austria e ZTE hanno eseguito una dimostrazione di rete 5G utilizzando uno strato di copertura standalone (SA) basato su 700MHz (n28) insieme alla prima banda supplementare del mondo (SDL) per il downlink 1400MHz (n75) con 30MHz di larghezza di banda.

Photo credit - Depositphotos.com

Ad oggi, i servizi commerciali 5G in Europa operano principalmente nella banda 3500MHz (n78) TDD utilizzando la modalità non-standalone (NSA).

Secondo Qualcomm, la nuova frontiera dell’evoluzione del 5G consiste nel passaggio alla modalità standalone, che implica l’utilizzo della nuova architettura core 5G per esperienze di consumo avanzate (velocità di picco migliori, più connessioni disponibili, latenza inferiore e throughput più elevato) e, al tempo stesso, dovrebbe favorire la crescita dell’industria in settori come l’Industrial IoT e i servizi cloud.

Enrico Salvatori, senior vice president di Qualcomm Europe, Inc. e presidente di Qualcomm Europe/MEA, si è detto “orgoglioso” di questa collaborazione, che ha descritto come un “significativo passo avanti nella prossima fase di commercializzazione del 5G e nella sua adozione più diffusa”.

Christian Woschitz, presidente di ZTE Central and Eastern Europe, ha messo in evidenza le “nuove opportunità di business sia per gli operatori che per i fornitori”, mentre Matthias Baldermann, CTO di 3 Austria, ha ripercorso le tappe fondamentali del progetto: “Nel 2020 abbiamo acquisito lo spettro 5G in diverse bande di frequenza. In particolare, la nuova banda SDL a 1400 MHz ha il potenziale per migliorare sostanzialmente l’esperienza downlink. La prima implementazione e il test di questa banda in tutto il mondo, svolto assieme a Qualcomm Technologies e ZTE, è un passo importante verso la commercializzazione di tutto il potenziale del 5G, portando la copertura a banda larga di alta qualità anche nelle aree rurali remote”.