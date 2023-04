Il WWDC 2023 è sempre più vicino e, come di consueto, man mano che ci avviciniamo alla data della conferenza Apple le indiscrezioni diventano sempre più frequenti e interessanti. Oggi è il turno di iOS 17: un post sulla piattaforma cinese Weibo ha svelato infatti alcune novità che vedranno la luce con la prossima versione del sistema operativo di iPhone.

L’indiscrezione, in quanto tale, va presa ovviamente con le dovute precauzioni, ma c’è anche da dire che l’utente che la riporta si è già dimostrato affidabile in passato, anticipando l’iPhone 14 in colorazione gialla. Il post parla di sei novità per il sistema operativo, che di certo non saranno tutte quelle che Apple ha in serbo per i propri utenti.

Molti cambiamenti riguarda la schermata di blocco, elemento rinnovato con iOS 16 e a cui Apple presta ancora molta attenzione. Nel dettaglio, sarà possibile cambiare le dimensioni del font, condividere le personalizzazioni con altri utenti e visualizzare i testi delle canzoni in riproduzione su Apple Music. Sempre Apple Music sarà protagonista di un altro cambiamento, che le donerà un’interfaccia personalizzata. Per finire, il design del centro di controllo sarà rinnovato e verrà introdotto uno slider per controllare la luminosità della torcia, come quello attualmente presente per volume e luminosità dello schermo.

Insomma, niente di eccezionale, ma cambiamenti che sicuramente faranno piacere a molti utenti e che miglioreranno l’esperienza d’uso generale. Stando a quanto emerso finora, sembra che iOS 17 sarà una release incentrata sull’ottimizzazione, con molti cambiamenti “quality of life” mirati a semplificare l’utilizzo del proprio iPhone, senza nuove funzionalità di spicco.

Nulla e certo e Apple ci potrebbe ancora stupire il prossimo 5 giugno, data in cui verrà presentato iOS 17, ma se le indiscrezioni dovessero essere confermate non sarebbe di certo un male; ogni tanto è utile concentrarsi sul migliorare ciò che già c’è, senza continuare ad aggiungere novità importanti (proprio come i widget nella schermata di blocco di iOS 16), non trovate?