Siete alla ricerca di un nuovo paio di auricolari di grande qualità? A fare al caso vostro sono allora le cuffie auricolari TONE Free T90 di LG, proposte per le offerte di Primavera di Amazon con ben 60 euro di sconto. Dolby Atmos, tecnologia ANC per la cancellazione del rumore e tante altre feature le rendono un prodotto di grande qualità, proposto ora a un prezzo a dir poco interessante.

Le offerte di Primavera di Amazon non si fermano ovviamente a questi auricolari LG ma vanno anche molto oltre. Potete trovare tutte le migliori nel nostro articolo dedicato.

Le cuffie TONE Free T90 hanno diversi punti di forza. Il principale è sicuramente quello relativo al supporto Dolby Atmos, che aumenta esponenzialmente l’immersività modificando quella che è la percezione del suono in base alla propria posizione della testa. La membrana realizzata in grafene, insieme a un driver da ben 11mm, rendono l’audio di grande qualità, con il sistema ANC di cancellazione del rumore che vi permette poi di godere appieno della vostra musica o del vostro video. Audio spaziale, autonomia fino a 29 ore e la tecnologia igienizzante UVnano completano poi un quadro oltremodo roseo, perfetto anche per darsi al gaming.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, infatti: “sono degli auricolari true wireless validi a 360 gradi, con funzionalità interessanti come ATMOS e Head-Tracking”. Farli propri in grande sconto grazie alle offerte di Primavera di Amazon è insomma un’offerta da non farsi scappare.

