Apple potrà anche essersi arresa nella realizzazione di una basetta per la ricarica wireless intelligente che può ospitare più dispositivi, ma il resto dell’industria no. Questa nuova versione di AirPower è addirittura a marchio Tesla!

Il nome del prodotto è Tesla Wireless Charging Platform ed è in tutto e per tutto basata sulla stessa idea ormai abbandonata da Apple da diversi anni.

Ma facciamo un piccolo passo indietro, che cos’è AirPower? Nel lontano 2017, durante l’evento di presentazione di iPhone X, Apple ha annunciato anche un nuovo accessorio che doveva servire per ricaricare wireless in modo intuitivo fino a tre diversi prodotti, come ad esempio iPhone, AirPods e Apple Watch. Tale basetta non necessitava il corretto posizionamento dei prodotti su una superficie piana, sono molti gli accessori ad oggi che possono ricaricare tre dispositivi se posizionati nell’area corretta, ma sfruttava la sovrapposizione di diverse bobine per la ricarica ad induzione.

Uno sguardo ad AirPower ed alla sua struttura hardware lo abbiamo dato di recente grazie ad un collezionista, il quale è riuscito a mettere le mani su un prototipo del progetto Apple annunciato, ma poi cancellato nel 2019 e mai giunto nelle mani degli utenti. Sono molte le aziende, soprattutto cinesi, che hanno cercato di replicare tale accessorio smart e molti di loro hanno avuto successo: uno di questi è Xiaomi nel 2021.

Tornando al presente, è Tesla a voler dimostrare ancora una volta di poter riuscire dove gli altri falliscono… più o meno. La base di ricarica wireless del colosso delle auto elettriche supporta la ricarica di massimo tre diversi dispositivi a 15W, il tutto con un alimentatore USB Tipo-C da 65W. Il design non è però sottile ed elegante come il prodotto mostrato da Xiaomi o quello pensato in origine da Apple. La Wireless Charging Platform è decisamente più ingombrante e si ispira alle linee spigolose di Cybertruck.

Sarà acquistabile a partire da febbraio 2023 al prezzo di ben 300 dollari. Vi interesserebbe ancora un accessorio di questo tipo o preferite MagSafe ed i più moderni sistemi di ricarica rapida singola wireless e con filo?