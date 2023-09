In concomitanza con il recente annuncio dei nuovi iPhone 15 da parte di Apple, Samsung ha deciso di far partire una promozione per i propri concorrenti diretti top di gamma, ovvero i modelli Galaxy S23, usciti da meno di un anno e senza dubbio tra gli smartphone migliori del 2023 per le loro caratteristiche e prestazioni. Acquistandone uno, infatti, fino al 17 settembre potrete ottenere fino a 300,00€ di cashback!

Per ottenere il rimborso sarà sufficiente acquistare un Galaxy S23 pagando con partita IVA presso uno dei punti vendita indicati nei termini e condizioni (come Comet, dove, tra l’altro, al momento sono anche in offerta), e registrare il vostro acquisto nella pagina Samsung Members dedicata alla promozione entro e non oltre il 12 ottobre. Dopodiché, entro 45 giorni dalla ricezione dell’e-mail di conferma riceverete direttamente nel vostro conto il bonifico del valore di 300,00€ per l’S23 Ultra, di 200,00€ per l’S23+ e di 100,00€ per il modello base.

Samsung Galaxy S23, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Galaxy S23, soprattutto nella versione Ultra, è perfetto per chi è alla ricerca di uno smartphone top di gamma e la cui priorità è poter scattare foto eccellenti, che sia per lavoro o per passione. Si tratta, infatti, di uno dei dispositivi sul mercato con il comparto fotografico migliore, essendo dotato di un incredibile obiettivo da 200MP, che unito al processore Snapdragon 8 Gen 21 permette di ottenere risultati professionali.

Qualsiasi foto e video scatterete, infatti, avranno una nitidezza e realismo incredibili, rendendolo uno smartphone ideale anche per chi registra contenuti per i social o per YouTube. Inoltre, è perfetto anche per lavorare, dato che l‘iconica S Pen inclusa nella confezione vi permetterà di prendere appunti agevolmente, tornando particolarmente utile durante riunioni e momenti di brainstorming.

Per quanto riguarda il prezzo, invece, il nostro consiglio è quello di acquistarlo su Comet, Mediaworld o Unieuro dove al momento il Galaxy S23 Ultra è in sconto a 1.199,00€. Nel corso degli ultimi 6 mesi non è mai sceso a un prezzo così basso, giacché anche su Amazon si trova attualmente a più di 1.600,00€, motivo per cui questi store sono i più convenienti in assoluto. Grazie al cashback di 300,00€, dunque, sarà come se aveste speso solamente 899,00€, ovvero un prezzo davvero stracciato per uno smartphone top di gamma.

Alcuni store compatibili con la promozione Cashback

In ogni caso, di seguito vi riportiamo una lista di alcuni store compatibili con la promozione in cui potrete acquistare il Galaxy S23 e ricevere il cashback. Per comodità vi riporteremo i prezzi di listino del modello S23 Ultra, quindi senza considerare il rimborso che riceverete in un secondo momento.

