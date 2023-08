State pensando di acquistare un nuovo smartphone e desiderate un modello top di gamma che vi permetta di scattare foto a dir poco mozzafiato, ma senza rinunciare a prestazioni e autonomia di alto livello? In tal caso la soluzione perfetta per voi è lo Xiaomi 13, oggi protagonista di un’offerta a dir poco interessante che vi permetterà di ricevere un tablet Redmi completamente in omaggio!

Oltre a essere scontato a 874,90€ invece di 1.099,99€, che già di per sé sarebbe un’ottima offerta, l’acquisto dello Xiaomi 13 vi farà ricevere un Redmi Pad dal valore di 299,90€ senza aggiungere neanche un euro. Una volta aggiunto lo smartphone al carrello, infatti, vedrete anche il tablet nell’ordine; tutto sarà recapitato direttamente a casa vostra, per cui potrete godere di due prodotti nuovi di zecca con un risparmio totale di oltre 500,00€.

La caratteristica principale del Xiaomi 13 è il suo eccezionale comparto fotografico, sviluppato in collaborazione con Leica e che lo rende la scelta perfetta per tutti coloro che desiderano utilizzare lo smartphone per scattare foto e video, che sia per lavoro o per hobby. Questa partnership garantisce, infatti, scatti di altissima qualità e professionalità, grazie anche al sofisticato software di gestione delle immagini che consente di ottenere risultati mozzafiato e personalizzabili in base ai propri gusti.

Inoltre, il dispositivo vanta tre sensori da 50MP, tra cui due sensori Samsung ISOCELL s5kjn1 e una potente fotocamera Sony IMX989 da 50 megapixel. Grazie a questa combinazione, Xiaomi offre immagini di straordinaria qualità indipendentemente dalla lunghezza focale, eliminando la necessità di utilizzare teleobiettivi di qualità inferiore o grandangolari con risoluzione limitata.

Non possiamo poi non menzionare il display AMOLED piatto da 6,36″ con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una risoluzione di 2400×1800. Questo pannello utilizza il nuovo materiale E6, che garantisce la visualizzazione di immagini e video ancora più luminosi e colori estremamente precisi, il tutto con un consumo energetico ridotto al minimo. L’autonomia dello smartphone, infatti, arriva fino a 14 ore, e con la turbo ricarica da 67W potrete arrivare al 100% in soli 38 minuti.

Per quanto riguarda il Redmi Pad, invece, parliamo di un tablet capace di offrirvi alte prestazioni grazie al processore MediaTek Helio G99. Si tratta di un dispositivo perfetto per guardare film e serie tv, ma anche per studiare e lavorare, magari durante i viaggi. Il display da 10,61″ con risoluzione 2000×1200 vi consentirà, infatti, di visualizzare contenuti con un’ottima qualità, mentre la frequenza di aggiornamento di 90Hz vi assicurerà una riproduzione fluida.

Il tablet è poi dotato di quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos che vi offriranno un audio potente, mentre la fotocamera principale da 8MP vi consentirà di effettuare videochiamate senza alcun problema. Infine, la batteria a lunga durata da 8000 mAh vi permetterà di utilizzarlo fino a 26 ore di fila prima di doverlo collegare alla corrente, trasformandolo nel perfetto compagno di viaggio.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Xiaomi dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

