Acquistereste una “Switch” con CPU Snapdragon e Android? Qualcomm pensa di sì

Sembra che Qualcomm si stia preparando ad entrare nell’agguerrito mercato delle console con un dispositivo che andrà a scontrarsi direttamente con la Nintendo Switch. Il dispositivo, le cui immagini sono state viste in anteprima dai colleghi americani di Android Police, avrebbe moltissimi punti in comune con la console portatile di Nintendo e avrebbe delle specifiche davvero interessanti!

I dettagli riguardo questa nuova console portatile realizzata da Qualcomm in persona sono più di quelli che potreste immaginare, segno che non dovrebbe mancare ormai molto al lancio. Secondo la fonte, il design della console ricorderebbe molto da vicino quello della famosa console portatile di casa Nintendo, con dei joypad separabili dal corpo della console in stile Joycon.

Ciò che rimane della console dopo aver separato i pad ricorda da vicino uno smartphone anche se decisamente più ingombrante e spesso. Questa decisione è però motivata da una scelta tecnica: Qualcomm crede che i propri SoC possano sprigionare una potenza decisamente maggiore ed essere più efficienti in questo form-factor grazie alla maggiore capacità di gestire e dissipare il calore generato.

La console portatile Qualcomm dovrebbe utilizzare una batteria dalla capacità di 6000mAh, la quale potrà essere ricaricata tramite la porta USB Tipo-C con la tecnologia rapida Quick Charge proprietaria. L’azienda americana dovrebbe fare affidamento su un fornitore premium nel mondo dei controller per progettare e produrre i gamepad, anche se la fonte non è stata in grado di verificare il nome di questo fornitore.

Le dimensioni del display non sono ancora confermate, anche se il sempre vigile Mishaal Rahman di XDA Developers afferma si tratti di un pannello dalla diagonale di 6,65″.

La console non dovrebbe essere dissimile da ROG Phone 5 con pad Kunai 3

La console avrà a disposizione uno slot SD per l’espansione della memoria e potrà essere collegata ad un display esterno anche se al momento non è chiaro se questo avvenga tramite la stessa porta di ricarica o una porta mini HDMI dedicata.

Android 12 con un launcher personalizzato sarà il sistema operativo e avrà il pieno supporto per la suite di app e servizi Play di Google. Qualcomm attualmente spera anche di supportare l’Epic Games Store sul proprio portatile al lancio, il che significa che la tanto attesa app Android potrebbe finalmente essere vicina al rilascio. L’azienda americana ha anche in programma di costruire il proprio portale di contenuti esclusivi.

Non è chiaro se Qualcomm abbia intenzione di annunciare anche delle partnership con le aziende impegnate nei servizi cloud dedicati al gioco in streaming come Stadia o GeForce NOW, tuttavia trattandosi di Android dubito ci possano essere delle limitazioni nell’installazione e nell’utilizzo di tali app.

Il lancio sarebbe previsto per i primi mesi del 2022, ciò potrebbe significare che a bordo della console troverebbe posto il SoC Qualcomm Snapdragon di fascia alta di prossima generazione. Trattandosi di Qualcomm, ovviamente non mancherà la possibilità di connettersi a internet tramite le reti 5G, anche se a quanto pare l’azienda sembra voler impiegare l’ormai conosciuto modem Snapdragon X55 che non è il più recente annunciato dal brand.

Il prezzo a cui Qualcomm sta puntando per la console sarebbe di circa 300 dollari, anche se non è ancora stato confermato se tale cifra possa includere i joycon separabili e la connettività 5G o se questi siano componenti acquistabili ad un prezzo extra.

Parlando di volumi di vendita, Qualcomm non avrebbe illusioni di superare Nintendo: le aspettative dell’azienda non sono di un successo commerciale immediato. Piuttosto, Qualcomm spera di ispirare i suoi partner ad esplorare nuovi form-factor mentre la linea tra il gioco “mobile” e quello “console” è sempre più confusa.