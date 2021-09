Addio Galaxy Note? Samsung non rinnova il marchio registrato

La notizia che quest’anno non ci sarà un nuovo Galaxy Note è da tempo già data per appurata, anche perché è stata Samsung stessa ad affermare che la nota serie di smartphone si sarebbe presa una pausa.

La colpa è stata data alla difficoltà nel reperire i chip causata dalla attuale crisi dei semiconduttori, tuttavia crediamo che i piani dell’azienda sudcoreana siano ben altri. A conferma di questo la scoperta che Samsung non ha rinnovato il marchio registrato Galaxy Note.

Come condiviso dai colleghi di SamMobile e originariamente scoperto da GalaxyClub, Samsung avrebbe rinnovato i marchi registrati della sue serie più conosciute di dispositivi mobili, tra cui Galaxy A, Galaxy M, Galaxy S e Galaxy Z. Notate nulla di strano? No? Nella lista manca la serie Galaxy Note, rafforzando le voci di corridoio che suggerirebbero la cancellazione definitiva della famiglia di prodotti con il pennino.

C’è da dire che, se questa decisione dovesse trovare riscontro nei fatti, potevamo aspettarcelo. Samsung quest’anno ha introdotto la compatibilità alla S Pen sul suo Galaxy S21 Ultra e sul foldable per eccellenza, il Galaxy Z Fold3, suggerendo che questo sarà il futuro dello stilo che ha segnato una generazione di utenti Android.

La soluzione adottata dall’azienda da molti non è considerata ideale: per poter sfruttare al massimo la S Pen sui prodotti 2021 di Samsung non solo è necessario acquistarla in un secondo momento, ma bisogna anche trasportarla separatamente dagli smartphone a meno di non utilizzare un’apposita e ingombrante cover.

L’azienda potrebbe non lanciare alcun dispositivo Galaxy Note importante in futuro. Al contrario, potrebbe commercializzare la linea Galaxy Z Fold come sostituta di quello che veniva considerato lo smartphone perfetto per la produttività.

Voi cosa ne pensate? Sentirete la mancanza del prodotto che ha portato avanti fino allo scorso anno l’eredità dei palmari/PDA?