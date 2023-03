In contrapposizione con la gamma ROG di Asus, sia in ambito PC che smartphone, negli ultimi anni abbiamo visto in commercio la serie Legion di Lenovo. Da un po’ di tempo giravano però voci che l’azienda cinese avesse intenzione di abbandonare la propria gamma di smartphone da gaming. La scorsa settimana, un dipendente Lenovo ha pubblicato un commento sui social in merito al futuro di questa gamma di prodotti, confermando l’intenzione dell’azienda di chiudere completamente la produzione di questo genere di dispositivi.

Android Authority ha contattato Lenovo per un commento in merito alla vicenda. Un portavoce dell’azienda ha successivamente confermato al blog come la società abbia effettivamente concluso ogni attività di ricerca e sviluppo inerenti a questa gamma di dispositivi. Di seguito, le parole del portavoce Lenovo:

“Lenovo sta abbandonando i suoi smartphone Legion basati su Android nell’ambito di una più ampia trasformazione aziendale e del consolidamento del portafoglio gaming. In qualità di leader nei dispositivi e nelle soluzioni per il gioco, Lenovo si impegna a far progredire la categoria dei videogiochi in tutti i fattori di forma e a concentrarsi sui settori in cui può apportare il massimo valore alla comunità mondiale dei videogiochi“.

Dalla risposta del portavoce di Lenovo qui riportata traspare l’intenzione dell’azienda di dedicarsi a dispositivi che possano far progredire il business dell’azienda nel migliore dei modi in ambito gaming. Ad oggi Lenovo offre una vasta gamma di prodotti dedicati al gaming su PC ed è tra le principali aziende sul mercato, basti pensare alla gamma di portatili ThinkPad famosa in tutto il mondo per le loro caratteristiche tecniche, affidabilità nel tempo e prestazioni.

A quanto pare, il futuro dei telefoni da gioco non è molto roseo. Prima di Lenovo anche Xiaomi ha riscontrato qualche problema in ambito gaming licenziando centinaia di lavoratori che si occupavano della linea Black Shark. Questo ci fa pensare che evidentemente i dispositivi dedicati al gaming non hanno una fascia di utenza sufficiente ad invogliare le aziende ad investire. Nonostante tutto però, la gamma ROG Phone di Asus continua ad evolversi e ad aggredire la sua fetta di mercato.

Vi ricordiamo in merito a tutto ciò che, il 13 aprile, Asus lancerà in commercio il nuovissimo ROG Phone 7.