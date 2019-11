Adobe Illustrator 2020, più veloce e in arrivo su iPad

Adobe si è concentrata per migliorare nettamente la velocità delle operazioni compiute con Illustrator. Non c'è ancora un data per l'arrivo su iPad.

Le novità principali di Illustrator 2020 sono tutte a favore della velocità. Illustrator è stato rivisto nelle sue fondamenta per raggiungere delle velocità di rendering molto più elevate. Anche con effetti complessi, come drop shadows e gaussian blurs, ora è possibile renderizzare file grandi al doppio della velocità rispetto al passato. Il doppio della velocità è assicurato anche in fase di apertura dei file, operazione che richiede solitamente tempo quando si utilizzano diverse immagini vettoriali e molti oggetti. Tra le altre novità, i file sono ora salvati in background mentre continuate a lavorare. Le live preview ora mostrano anche gli effetti complessi. L’uso dello strumento “path” è stato semplificato, e permette di rimuovere i punti inutili nonché un sistema di controllo vi indicherà possibili errori di selezione, così come un controllo ortografico vi avvisa di potenziali errori se avete inserito del testo nelle immagini. Si è vociferato dell’arrivo di Illustrator su iPad, notizia confermata, anche se non è ancora disponibile una data. Per tutte le novità da Adobe MAX, visita questa pagina