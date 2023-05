Il recente aggiornamento iOS 16.5 e iPadOS 16.5 sembra aver causato problemi di compatibilità per l’adattatore fotocamere da Lightning a USB 3.

Secondo diversi utenti che hanno condiviso le loro esperienze sui forum di MacRumors, la community di supporto di Apple e Reddit, l’adattatore non funziona correttamente con gli iPhone e gli iPad aggiornati a tali versioni del sistema operativo.

L’adattatore in questione dispone di una porta USB-A per collegare una fotocamera, un microfono o altri accessori alimentati tramite USB a un iPhone o un iPad. Dispone inoltre di una porta Lightning per la ricarica del dispositivo che funge da host. Tuttavia, secondo gli utenti colpiti da questo problema, l’adattatore non alimenta più alcun dispositivo collegato a entrambe le porte dopo l’aggiornamento ad iOS 16.5 e iPadOS 16.5.

Il problema è quasi sicuramente dovuto a un bug software che verrà risolto in una futura versione di iOS. Apple ha rilasciato oggi la prima beta di iOS 16.6 per gli sviluppatori, ma l’aggiornamento sarà probabilmente disponibile solo tra diverse settimane. Pertanto, potrebbe essere necessario un aggiornamento iOS 16.5.1 se l’azienda desidera risolvere il bug in tempi più brevi, oppure in alternativa una patch RSR.

L’aggiornamento iOS 16.5, rilasciato lo scorso giovedì dopo sette settimane di test beta, presenta miglioramenti minori, tra cui l’aggiunta di una scheda Sport nell’app Apple News, un nuovo sfondo per celebrare il Pride Month e correzioni di bug relative a CarPlay, Screen Time e Spotlight. Ci si aspetta che Apple annuncerà iOS 17 con cambiamenti più significativi durante il keynote del WWDC il 5 giugno.

Molti utenti dipendono dall’adattatore fotocamere da Lightning a USB 3 per collegare dispositivi esterni ai loro iPhone e iPad per scopi professionali o creativi. L’incapacità di utilizzare l’adattatore potrebbe causare interruzioni nel lavoro quotidiano di queste persone. Si spera che Apple risolva il problema al più presto con un aggiornamento software, per ripristinare la funzionalità completa dell’adattatore e garantire una migliore esperienza agli utenti.

Nel frattempo, gli utenti colpiti sono invitati a seguire i forum di supporto di Apple e gli aggiornamenti ufficiali dell’azienda per rimanere aggiornati sullo stato della situazione e ricevere eventuali istruzioni o soluzioni temporanee.

Chi utilizza l’adattatore fotocamere da Lightning a USB 3 è invitato a prestare attenzione all’aggiornamento del loro sistema operativo e a considerare la possibilità di posticipare l’aggiornamento finché il problema non viene risolto. Sarà importante tenere d’occhio gli annunci ufficiali di Apple per ottenere le ultime informazioni sulla risoluzione di questo problema e garantire che i dispositivi continuino a funzionare senza intoppi.