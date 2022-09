Gli smartphone realme stanno andando molto bene nel nostro Paese, forti di una qualità generalmente elevata e di un prezzo competitivo. Con sempre più dispositivi sul mercato è però difficile tenere traccia di quali sono ancora supportati con aggiornamenti software importanti.

Ecco che quindi entra in gioco la nostra lista che vi permetterà di sapere se il vostro smartphone realme verrà aggiornato ad Android 13 e alla realme UI 4.0 e più o meno quando tale aggiornamento arriverà!

Quali dispositivi riceveranno la realme UI 4.0 e quando?

L’azienda non ha ancora indicato tempistiche ufficiali per il rilascio del nuovo aggiornamento a realme UI 4.0 ed Android 13, tuttavia ha annunciato l’inizio del suo programma beta (o Early Access) in Cina ed in India, i due mercati dove ha una presenza più importante.

Le date che trovate qui di seguito, dunque, riguardano l’arrivo della versione in anteprima dell’aggiornamento in uno di questi due Paesi asiatici. Per l’Italia ci sarà da aspettare probabilmente un pochino di più e non è detto che tutti i modelli menzionati vengano aggiornati anche da noi.

Agosto 2022

Settembre 2022

realme GT Neo 3 150W

realme GT Neo 3

realme GT Neo 3 Naruto Limited Edition

realme GT 2

Ottobre 2022

realme GT Neo 3T

realme 9 Pro+

realme 9 Pro

realme 9i 5G

realme GT 2 Master Explorer Edition

realme Q5 Carnival Edition

realme Q5 Pro

realme Q5

realme GT Master Explorer Edition

Novembre 2022

realme GT

realme Narzo 50 Pro

realme Narzo 50 5G

Dicembre 2022

realme GT Neo2

realme GT Neo 2 Dragon Ball Custom Edition

realme GT Neo Flash Edition

realme GT Neo

realme X7 Max

realme 8 5G

realme Narzo 30

Q1 2023

Q2 2023

realme 8 4G

realme 8i

realme Narzo 50

Q3 2023