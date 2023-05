Nel mercato degli auricolari wireless, in pochi riescono a raggiungere il livello degli AirPods, da sempre sinonimo di qualità assoluta. E se vi dicessimo che potete acquistare il modello di seconda generazione a un prezzo stracciato? Ebbene, ciò è possibile grazie all’ottima offerta proposta da Amazon, che vi permetterà di risparmiare il 31%!

Potrete, infatti, spendere solamente 109,00€ per gli AirPods di seconda generazione invece di 159,00€, risparmiando, dunque, ben 50,00€ rispetto al loro prezzo di listino. Insomma, si tratta di un’offerta davvero niente male per un prodotto di tale qualità, quindi vi invitiamo ad approfittarne il prima possibile per non perdere l’occasione.

Dotati del chip Apple H1, gli AirPods 2 vi garantiranno una connessione rapida e incredibilmente stabile, oltre che una latenza più bassa durante l’ascolto di videogiochi. Il controllo del suono è, infatti, affidato a degli speciali sensori ottici, che attiveranno immediatamente i microfoni al ricevimento di una telefonata in modo da evitare il classico ritardo nel collegamento.

Inoltre, le cuffie rileveranno la vostra voce, escludendo automaticamente i rumori di fondo per permettevi di parlare in modo chiaro e cristallino. Vi è poi l’integrazione con Siri, grazie alla quale potrete farvi leggere i messaggi, promemoria, notifiche e molto altro, il tutto semplicemente dicendo “Ehi Siri” e senza tirare fuori lo smartphone dalla tasca.

Infine, gli AirPods 2 offrono un’autonomia di ben 5 ore di ascolto con una sola carica e 24 ore sfruttando la custodia di ricarica inclusa nella confezione. Se sarete di fretta vi basterà far riposare gli auricolari 15 minuti per ottenere fino a 3 ore di ascolto aggiuntive, mentre per controllare il livello della batteria sarà sufficiente avvicinare le cuffie al vostro iPhone, oppure chiedere direttamente a Siri.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata agli AirPods di seconda generazione. Il nostro consiglio è quello di completare quanto prima il vostro acquisto, dato che le scorte disponibili su Amazon potrebbero terminare a breve!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!