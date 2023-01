Apple nel 2023 presenterà le nuove generazioni dei principali dispositivi come gli iPhone 15 ed altri. All’appello dei dispositivi che potrebbero non vedere un rinnovamento ci sono le AirPods. Secondo alcuni rumor, infatti, una nuova versione di qualsiasi modello di AirPods potrebbe arrivare tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.

Secondo alcuni analisti, Apple sarebbe impegnata spostare la produzione delle AirPods da un’azienda ad un’altra. Attualmente ad assemblare le AirPods è Goertek, una società cinese specializzata in componenti acustici ma sembra che il colosso di Cupertino voglia affidare la produzione a Hon Teng (FIT) del gruppo Hon Hai/Foxconn.

Al momento è troppo presto per parlare di novità su future AirPods. Tuttavia, secondo l’analista di TF International Securities, Ming-Chi Kuo, la nuova generazione di cuffie potrebbe finire in mano ai rivenditori solamente tra la seconda metà del 2024 e la prima metà del 2025. Servirà attendere almeno un anno e mezzo per vedere le nuove AirPods, nuove AirPods Max e delle nuove AirPods economiche. Riguardo quest’ultime, Apple vorrebbe fissare un prezzo di vendita di 99 dollari.

Se per una nuova generazione di AirPods “standard” e nuova generazione di AirPods Pro potrebbe non sentirsi troppo la necessità dal momento in cui i modelli attuali sono arrivati da poco, per AirPods Max il discorso è leggermente differente. Le cuffie top di gamma di Apple, infatti, sono arrivate sul mercato nel 2020 e da allora non sono state mai “rivisitate”.

Un modello di AirPods “Lite”, cioè più economiche, potrebbero contrastare un aumento costante di alternative proposti ormai da tutti i brand che riescono ad offrire cuffie dall’ottima qualità costruttiva e con un’ottima resa sonora ad un prezzo altamente competitivo. Per adesso si tratta esclusivamente di rumor che però sembrano abbastanza attendibili. Vedremo col tempo quali saranno gli obiettivi di Apple e i prodotti che presenterà. Come al solito continueremo ad aggiornarvi su ogni ulteriori novità.