Le offerte del Prime Day 2023, purtroppo, sono ormai belle che finite, ma Amazon non ha ancora mollato il colpo e, anzi, anche in queste giornate “post-saldi”, lo store si sta impegnando nel promuovere davvero moltissimi sconti di grande spessore, anche su prodotti di marca e di altissimo livello.

Un esempio in tal senso? Questa ottima offerta che Amazon, ha messo in campo per gli ottimi AirTag di Apple, qui venduti in bundle da 4 pezzi al prezzo vantaggioso di 99,99€, con un risparmio del 22% rispetto al prezzo originale di 129,00€! Questo significa che il costo di un singolo AirTag si riduce a soli 24€, offrendovi così un’ottima opportunità per un acquisto “familiare”.

Ma perché acquistare gli Apple AirTag? Si tratta, sostanzialmente, di accessori intelligenti, utili per il tracciamento di oggetti importanti come chiavi, borse o portafogli. La loro forma è quella di piccoli e resistenti dischetti in metallo che, grazie ad un design elegante e compatto, possono essere facilmente utilizzati come portachiavi (tramite appositi accessori venduti separatamente), o inseriti in portafogli, zaini o automobili, così che si possano rintracciare grazie all’uso dell’app “Trova” di Apple.

Il loro tracciamento, inoltre, è basato quasi interamente sulla rete globale di dispositivi Apple, che non solo permette di amplificare a dismisura la portata del rintracciamento, ma vi permetterà anche di individuare gli oggetti a chilometri di distanza, anche per settimane, visto l’esiguo consumo energetico di ogni singolo dispositivo.

Inoltre, grazie alla modalità “Lost Mode”, è possibile fare in modo che chiunque trovi l’airtag possa rintracciare facilmente, e senza pericolo di repentaglio della privacy, il relativo proprietario, così che eventuali procedure di recupero siano in qualche modo semplificate.

Ciò detto, vi invitiamo caldamente ad effettuare subito il vostro acquisto, visto che non è dato sapere a quanto ammontino le scorte disponibili a prezzo scontato. Per questo, vi invitiamo a consultare direttamente la pagina della piattaforma dedicata all’offerta, così che possiate acquistare i vostri AirTag in tempo per le vacanze, quando potrebbero rivelarsi particolarmente utili.

