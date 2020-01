Al CES 2020 c’è Cyrcle Phone, lo smartphone Android rotondo

Il CES 2020 sta volgendo al termine e sono tante le novità annunciate dai vari produttori (tramite questo link potete leggere tutte le novità direttamente da Las Vegas). Cyrcle Phone è uno degli smartphone più strani presenti alla fiera statunitense. Come suggerito dal nome, la caratteristica principale di questo dispositivo è la sua forma rotonda.

Il progetto risale al 2015 ma l’interfaccia di Android non è ancora stata adattata perfettamente al nuovo fattore di forma. Le applicazioni si aprono ancora in forma quadrata. Il design è particolare. Mentre la parte inferiore della scocca è piatta per far sì che si capisca subito da che parte impugnarlo; la parte superiore si allunga un po’ per far spazio alla fotocamera anteriore da 13 Megapixel.

Altra caratteristica interessante è la presenza di ben 2 jack audio per facilitare la condivisione di audio e musica senza la necessità di utilizzare accessori aggiuntivi come gli adattatori. La fondatrice e CEO Christina Cyr ha spiegato ai microfoni della BBC di “aver notato che la Generazione Z e i Millennials comprano adattatori per jack audio. Per questo abbiamo pensato di implementarne due”.

Insomma, mentre i big del settore si dirigono verso smartphone pieghevoli e verso l’eliminazione del jack audio incoraggiando l’utilizzo delle cuffie true wireless, Cyrcle Phone va in assoluta controtendenza. Non conosciamo al momento le caratteristiche tecniche o quando verrà commercializzato, ma essendo al lavoro già da qualche anno, si vocifera che possa arrivare nel corso del 2020. Per il momento, dunque, è solo un prototipo. Abbiamo qualche dubbio sul fatto che possa riscuotere successo date le ridotte dimensioni, ma la risposta ce la darà il mercato qualora dovesse essere rilasciato.