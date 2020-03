Alcatel ha appena aggiornato il suo catalogo italiano con due nuovi smartphone economici, ovvero 1B (2020) e 1S (2020). Essi, insieme a 3L e 1V, erano stati precedentemente annunciati durante lo scorso CES.

La società punta quindi nuovamente su due prodotti di fascia bassa, con dei prezzi molto contenuti e quindi pensati per i consumatori che non hanno molte pretese. Questi modelli sono infatti perfetti per tutti coloro i quali pensano di utilizzare solo gli strumenti indispensabili.

Il primo modello, Alcatel 1B, è totalmente inedito. Ha un display da 5,5 pollici con risoluzione HD+. Nella parte anteriore è presente una fotocamera da 5 MP; in quella anteriore una da 8 MP. Sotto la scocca è presente il processore di fascia bassa Qualcomm QM215, accompagnato da 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna. Il prezzo consigliato è pari a 79,90 euro.

Alcatel 1S (disponibile su Amazon) è una nuova variante di un dispositivo lanciato precedentemente. Esso offre delle caratteristiche leggermente migliori. Il display ha una diagonale di 6,22 pollici e una risoluzione HD+. Il processore, affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di ROM, è MediaTek MT6762D. Nella parte posteriore sono incastonati tre sensori rispettivamente da 13 MP, 2 MP (macro) e 5 MP (grandangolare). Il costo è leggermente più alto rispetto al precedente modello, ovvero 129,90 euro.