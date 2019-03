Alcatel 1X 2019: disponibile in Italia a 119 euro

Alcatel 1X 2019 con display da 5,5 pollici, 2GB di RAM, 16GB di memoria interna e doppia fotocamera posteriore è disponibile da oggi in Italia a 119,90 euro.

TCL Communication ha annunciato la disponibilità sul mercato italiano di Alcatel 1X 2019. Si tratta di uno smartphone di fascia bassa dalle caratteristiche basilari destinato a “tutti coloro che si avvicinano al mondo degli smartphone per la prima volta”.

Presentato in occasione del CES di Las Vegas all’inizio dell’anno insieme allo smartphone Android Go Alcatel 1C, Alcatel 1X 2019 è equipaggiato con il processore MediaTek MT6739ww accoppiato a 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna espandibile tramite microSD fino a 128 GB.

Alcatel 1X 2019

Dal punto di vista del design, parliamo di un dispositivo compatto che integra un display FullView da 5,5 pollici con rapporto di forma di 18:9. La pronunciata cornice superiore ospita la fotocamera frontale da 5MP che viene sfruttata anche per sbloccare il dispositivo tramite riconoscimento del volto.

Infatti, la versione italiana è priva del sensore biometrico che è presente per altri mercati. Sul pannello posteriore, invece, spunta una dual-camera con sensore principale da 16MP accoppiato a un secondo da 2MP per la profondità di campo. Sotto la scocca, una batteria da 3000 mAh. Non mancano il supporto dual-SIM e il jack audio da 3,5 mm. Alcatel 1X 2019 è disponibile da oggi nelle colorazioni Pebble Black e Pebble Blue al prezzo consigliato di 119,90 euro.