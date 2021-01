Alcatel 3L, Alcatel 1S e Alcatel 1T 7: smartphone e tablet di fascia bassa al CES 2021

In occasione del CES 2021, il colosso tecnologico cinese, TCL Communication ha annunciato ufficialmente alcune novità che andranno ad arricchire il portafoglio dei prodotti a marchio Alcatel: due smartphone ed un tablet di nuova generazione. Gli ultimi arrivati sono l’Alcatel 3L, l’Alcatel 1S e l’Alcatel 1T 7 WIFI.

L’Alcatel 3L è caratterizzato dalla presenza di un display HD+ da 6,52 pollici ed un rapporto schermo / corpo dell’88,5%. La visione è arricchita dal vetro curvo 2.5D e dalla possibilità di scegliere tra quattro diverse modalità di visualizzazione, tra cui Eye Comfort Mode, Reading Mode, Dark Mode, e Sunlight Mode. Sotto la scocca troviamo un processore Octa-Core unito a 4GB di RAM. Dispone poi della funzione Smart Album, in grado di classificare in modo intelligente le foto tra le diverse categorie e di un pulsante dedicato esclusivamente a richiamare Google Assistant.

Pur trattandosi di uno smartphone economico, non rinuncia alla presenza di ben tre fotocamere posteriori, con la presenza di un sensore principale da 48MP, ideale per foto ad alta risoluzione, unito ad un obiettivo macro da 2MP e ad un sensore per la profondità sempre da 2MP. Frontalmente è stata inserita una fotocamera da 8MP con HDR e dotata di funzione Face Tracking per realizzare ritratti di buona qualità. Il prezzo di vendita è di 149 euro e sarà disponibile nelle colorazioni Jewelry Black e Jewelry Blue in mercati selezionati a partire da marzo 2021.

L’Alcatel 1S è dotato di un display HD+ da 6,52 pollici. Passando al comparto fotografico, il device è dotato anch’esso di tre sensori posteriori, con quello principale composto da un’ottica da 13MP. Troviamo poi un obiettivo per la profondità da 2MP ed infine quello macro sempre da 2MP. Nessun problema anche per l’autonomia considerato che il device implementa una batteria da 4000 mAh ed uno Smart Manager che consente di migliorare le prestazioni e l’efficienza del dispositivo. L’Alcatel 1S arriva sul mercato ad un prezzo di 129,90 euro e sarà disponibile nelle colorazioni Elegant Black e Twilight Blue in mercati selezionati a partire da febbraio 2021.

Passiamo infine all’ultimo prodotto annunciato, l’Alcatel 1T 7 Wi-Fi, un prodotto pensato per le famiglie e per gli utenti di tutte le fasce d’età. Piacevole novità è la presenza di Android 11 già al lancio in versione GO Edition, con supporto alle applicazioni come Assistant Go e Google Go. La memoria interna è da 16 GB.

L’Alcatel 1T 7 dispone anche della modalità Kids, pensata per i più piccoli e che va a trasformare l’interfaccia del tablet, con l’aggiunta di nuove funzionalità dedicate alla protezione degli occhi. Sono inoltre disponibili una serie di strumenti legati all’apprendimento sviluppati per offrire ai bambini un’esperienza non meramente di svago ma anche formativa. Il nuovo dispositivo Alcatel sarà disponibile in Europa nelle colorazioni Mint Green e Obsidian Black già nel corso del mese di gennaio a partire da 74,99 euro.