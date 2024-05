Allarme per la sicurezza in Canada: l'Intelligence sconsiglia di usare TikTok

In una recente intervista concessa a CBC News, David Vigneault, direttore del Servizio Canadese di Intelligence per la Sicurezza, ha sollevato pesanti preoccupazioni in merito all'uso di TikTok da parte dei cittadini canadesi.

Vigneault ha sottolineato che i dati degli utenti sono accessibili al governo cinese, all'interno di un'ampia strategia di raccolta di informazioni personali a livello globale.

La preoccupazione principale è che il governo cinese utilizzi queste informazioni per alimentare le proprie capacità in termini di analisi dei big data e sviluppo di intelligenza artificiale. Tali dati, secondo Vigneault, sono elaborati da una serie di avanzati sistemi informatici in Cina.

Anche negli Stati Uniti, la possibilità di accesso ai dati degli utenti da parte del governo cinese è stata al centro dei dibattiti per regolamentare, o addirittura, bandire l'applicazione.

Il Congresso americano ha approvato una legge in aprile che potrebbe portare al divieto di TikTok se non si separa dalla sua società madre, con sede a Pechino, ByteDance. Di fronte a tale scenario, TikTok ha fatto causa al governo degli Stati Uniti a maggio, sostenendo che il possibile divieto violerebbe la Costituzione.

TikTok ha tentato di contraddire le accuse del portavoce dell'Intelligence, affermando che i dati degli utenti statunitensi, ed europei, non sono accessibili al personale in Cina, grazie a due importanti ristrutturazioni aziendali conosciute come Project Texas e Project Clover, che mirano a isolare i dati degli utenti da eventuali accessi esterni.

Ad esempio, i dati degli utenti americani sono ora ospitati nell'infrastruttura cloud di Oracle e, secondo TikTok, non sono accessibili fuori dagli Stati Uniti. Tuttavia, un recente rapporto di Fortune ha suggerito che questi sforzi per proteggere i dati degli utenti americani sono stati "esclusivamente d'immagine".

Nonostante le critiche e le preoccupazioni, un portavoce di TikTok, Danielle Morgan, ha ribadito a The Verge che la piattaforma non ha mai condiviso dati degli utenti canadesi con il governo cinese e che non lo farebbe nemmeno su richiesta.