State pensando di acquistare uno smartwatch compatto e ricco di funzioni, ma non volete spendere una fortuna? Allora non possiamo che segnalarvi questa ottima offerta di Comet, che oggi vi offre l’Amazfit Bip 3 Pro con uno sconto del 22%.

Grazie alla promozione, infatti, lo pagherete appena 54,90€. Questo smartwatch sobrio ed elegante, che normalmente sarebbe venduto al prezzo di 69,99€, gode dunque di uno sconto 15€ rispetto al prezzo iniziale!

L’Amazfit Bip 3 Pro vanta un ampio display a colori ad alta definizione di 1,69”, perfetto per visualizzare in modo chiaro messaggi, notifiche e informazioni sulla salute. Infatti, questo smartwatch offre diverse funzioni, come il monitoraggio della frequenza cardiaca, dell’ossigenazione sanguigna, dei livelli di stress e della qualità del sonno.

Se siete anche appassionati di sport, l’Amazfit Bip 3 Pro vi stupirà con oltre 60 modalità di allenamento. Inoltre, è impermeabile fino a 5 ATM, per cui potrete monitorare qualsiasi attività sportiva, anche il nuoto. Infine, va certamente menzionata l’eccezionale durata della sua batteria: infatti, vi offrirà fino a 14 giorni di utilizzo continuativo, anche sfruttando molte delle sue funzioni e monitorando l’attività fisica.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Comet dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

