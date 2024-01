Amazfit Bip 5: lo smartwatch ideale se vuoi spendere poco!

Se siete alla ricerca di un buono smartwatch, ma non avete voglia di rivolgervi ai prodotti top di gamma, decisamente esosi in termini di prezzo, allora sarete felici di sapere che, grazie a questa offerta Amazon, potrete acquistare a soli 79,99€, l'ottimo Amazfit Bip 5: uno smartwatch completo e funzionale che, grazie ad uno sconto dell'11%, può essere vostro ad un prezzo decisamente interessante, specie considerando le sue buone caratteristiche tecniche, e le sue funzionalità dedicate allo sport.

Amazfit Bip 5, chi dovrebbe acquistarlo?

Amazfit Bip 5 Smartwatch è una scelta ideale per chi, magari appassionato anche di sport, o comunque con un buon piano di allenamento settimanale, desidera mettersi al polso un dispositivo funzionale e accattivante nel design, che sia però venduto ad un prezzo decisamente abbordabile. In tal senso, parliamo di una scelta quasi obbligata, sia perché parliamo di un dispositivo dal design piacevole e indovinato, che ricorda molto da vicino quello "classico" di un Apple Watch, sia per le sue funzioni, che vi permetteranno di tracciare diverse routine di allenamento, incluso il nuoto e le sessioni all'aperto.

Certificato IP68, e dunque resistente ad acqua e polvere, questo smartwatch si propone con un display da 1,91", capace di garantire una visione sempre nitida e luminosa di statistiche e notifiche, ed integra persino il supporto all'assistente vocale Alexa che, a differenza di dispositivi simili, vi garantirà tutta una serie di funzioni che, ovviamente, sono possibili solo grazie alla disponibilità di una vera e propria IA.

Dotato di oltre 120 modalità sportive, e di un monitoraggio avanzato della salute con tanto di sensore per il controllo dell'ossigenazione del sangue, Amazfit Bip 5 è raccomandato per chi vuole tenere traccia delle proprie prestazioni in modo accurato, proponendosi come uno smartwatch sì conveniente, ma tecnologicamente avanzato, capace di coniugare in modo sorprendente funzionalità, stile ed un eccezionale rapporto qualità/prezzo.

