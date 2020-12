Amazfit Bip U e Smart Scale arrivano ufficialmente in Italia

Amazfit va ad ampliare la sua line-up di smartwatch con l’approdo sul mercato di altri due dispositivi, l’Amazfit Bip U e l’Amazfit Bip U Pro, lanciati assieme alla sua bilancia intelligente, la Amazfit Smart Scale. Tutti e tre i prodotti sono stati progettati con l’intento di coniugare le idee alla base di Amazfit ossia fondere la salute con la tecnologia di ultima generazione. Sia l’Amazfit Bip U che la nuova bilancia sono già disponibili all’acquisto anche in Italia. Non ci sono invece informazioni a riguardo della versione Bip U in versione Pro, che potrebbe fare il suo debutto dalle nostre parti più avanti.

Amazfit Bip U

I nuovi smartwatch risultano essere particolarmente leggeri e progettati per offrire le ultime novità nel campo del monitoraggio della salute e del fitness ad un prezzo accessibile. Il display è caratterizzato da un’unità a colori da 1,43 pollici e può essere personalizzato grazie alla possibilità di scelta tra ben 50 quadranti. Grazie al vetro 2.5D, al rivestimento anti-impronta ed alla la risoluzione di 320×302 pixel, tutti i messaggi e le notifiche sono facili da leggere. Il peso è di soli 31 g e ciò consente all’utente di indossarlo tutti i giorni per tutto il tempo.

La batteria interna può garantire fino a 9 giorni di autonomia con monitoraggio della salute attivo. E’ possibile scegliere poi tra più di 60 modalità sportive tra cui corsa, ciclismo, yoga, danza, pattinaggio, kickboxing e molto altro. E’ presente anche il GPS integrato ad altra precisione nella versione Pro mentre l’Amazfit Bip U può connettersi al GPS solo attraverso lo smartphone. Entrambi presentano una resistenza all’acqua fino a 5 ATM.

Amazfit Bip U

Tra le altre funzioni più importanti troviamo la misurazione del livello di ossigeno nel sangue, il monitoraggio della frequenza cardiaca e dello stress, oltre alla registrazione del sonno. La serie Amazfit Bip U può persino aiutare a tenere sotto controllo il ciclo mestruale ed i periodi d’ovulazione fornendo promemoria ed informazioni utili. I nuovi wearable buttano un occhio anche alla parte smart e sono in grado di ricevere le notifiche dallo smartphone, inclusi i messaggi di testo, le e-mail e quelle provenienti dalle app più popolari.

Direttamente dal polso è poi possibile impostare allarmi, visualizzare le previsioni del tempo, controllare la musica in riproduzione sul proprio telefono, controllare la fotocamera e molto altro ancora. L’Amazfit Bip U Pro supporta inoltre l’assistente vocale Amazon Alexa con la possibilità dunque di fare domande, avviare delle traduzioni, impostare dei timer o delle sveglie e controllare i propri dispositivi intelligenti semplicemente sollevando il polso.

L’Amazfit Bip U è l’unico ad arrivare attualmente sul mercato italiano al costo di 59,90 euro, acquistabile attraverso il sito ufficiale. La versione Pro non è stata commercializzata in Italia ma solamente negli USA ad un prezzo di 69.99 dollari.

Amazfit Smart Scale

Passando all’Amazfit Smart Scale, è disponibile in una colorazione molto particolare, un blu che tende al viola e dispone di un display LCD da 3,4 pollici che consente di tenere sotto controllo ben 8 parametri relativi alla salute del proprio corpo. Tramite l’ app Zepp disponibile sia per Android che iOS, gli utenti possono scegliere i dati da visualizzare direttamente sullo schermo della bilancia.

Amazfit Smart Scale

Il sensore ad alta precisione è sufficientemente sensibile da rilevare piccole variazioni di peso fino a 0,04 Kg. Ciò significa che la bilancia è in grado di rilevare la variazione di peso anche solo se si beve un bicchiere d’acqua. La Smart Scale di Amazfit registra fino a 16 parametri relativi alla salute dell’utente, in base alle informazioni fornite in fase di configurazione, consentendo una facile interpretazione del proprio stato di salute fisica generale. Tra questi troviamo il peso corporeo, la quantità di grasso corporeo presente, la massa muscolare, la percentuale di acqua corporea e l’indice di massa corporea (BMI).

Amazfit Smart Scale

La nuova bilancia Amazfit supporta sia le connessioni via Wi-Fi che Bluetooth. Tutti i dati sulla salute misurati vengono sincronizzati sullo smartphone dell’utilizzatore e nel cloud per consentirgli di controllarli sempre ed ovunque. Supporta fino a 10 profili utente diversi, ognuno dei quali può essere utilizzato da un massimo di 12 membri della famiglia grazie al riconoscimento intelligente. Dispone infine anche di una modalità ospite che consente di misurare i parametri magari di un membro esterno alla famiglia, mostrarli e poi cancellarli automaticamente. L’Amazfit Smart Scale è disponibile, al momento, solo sullo store europeo dell’azienda cinese, al prezzo di 59,90 euro.