Se siete alla ricerca di uno smartwatch con tante funzionalità pensate per la salute e il fitness a un prezzo degno del Black Friday, vi informiamo che Amazon, nelle ultime ore, ha abbassato ancor di più il prezzo dell’ottimo Amazfit GTR 3 Pro e, per far sì che l’affare sia imperdibile, ha rilasciato anche un coupon di 25,00€, applicabile direttamente sulla pagina del prodotto.

A seguito di questo doppio sconto, potrete acquistare Amazfit GTR 3 Pro a soli 164,34€ invece di 229,90€, un’offerta che non si era mai presentata finora su questo, a nostro giudizio, bellissimo smartwatch, almeno non con un risparmio così elevato. Le migliori offerte del Black Friday, a cui si aggiunge anche questa in oggetto, sono solite terminare in fretta ed è raro assistere a un rapido ritorno di scorte, ed ecco perché suggeriamo di non indugiare troppo.

Amazfit GTR 3 Pro è uno smartwatch realizzato in lega di alluminio, pertanto ai vertici della categoria per quanto concerne i materiali. Lo è anche dal punto di vista della qualità del display, al punto da spingere il produttore a definirlo “Ultra HD“, con un valore di PPI di 331. Sotto alla luce del sole, e quindi per le attività all’esterno, la luminosità dello schermo arriverà a 1.000 nit se necessario, consentendovi di leggere notifiche o controllare le varie misurazioni (che sono tante) senza affaticamento alla vista.

A differenza del fratello minore, Amazfit GTR 3 Pro vanta la connettività Wi-Fi, un altoparlante integrato, utile per rispondere alle chiamate senza l’ausilio dello smartphone, e una memoria interna da oltre 2GB per salvare e riprodurre la vostra musica, il tutto senza pesare oltre 32 grammi. Le misurazioni avvengono tramite 6 fotodiodi, tarati per essere precisi sulla frequenza cardiaca, sull’ossigeno nel sangue, sul livello di stress e molto altro. Uno smartwatch di un certo livello dunque, nonché personalizzabile, con oltre 150 quadranti modificabili a vostro piacimento.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all'offerta, così che possiate acquistare questo prodotto prima che termini o, peggio, che l'offerta si esaurisca del tutto.

