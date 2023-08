Da tempo ormai i classici orologi sono stati sostituiti in gran parte dagli smartwatch, dispositivi ricchi di funzioni in grado di monitorare diversi parametri del vostro corpo, che sono anche in grado di aiutarvi con i vostri allenamenti. Ebbene, se ciò che state cercando è uno smartwatch di ottima qualità che sia anche stiloso ed elegante, non possiamo che segnalarvi questa offerta di Amazon sull’ottimo Amazfit GTR 3 Pro, che oggi trovate scontato del 14%.

In questo modo lo porterete a casa ad appena 189,90€ anziché 219,99€, risparmiando così oltre 30,00€. Va anche aggiunto che, se volete, avrete modo di dilazionare la spesa in comode rate mensili scegliendo CreditLine come metodo di pagamento.

Questo modello è in grado di monitorare 24 ore su 24 la frequenza cardiaca e livelli di ossigeno nel sangue, oltre che il vostro sonno, i livelli di stress e perfino il ciclo mestruale. Se poi amate fare attività fisica, potrete scegliere tra oltre 150 modalità sportive integrate. Va poi aggiunto che l’altimetro barometrico integrato vi aiuterà a monitorare l’altitudine e la pressione dell’aria durante le vostre avventure, mentre i cinque sistemi di navigazione satellitare tracceranno con precisione il vostro percorso.

Per gli amanti della corsa c’è anche il Virtual Pacer: l’orologio mostrerà i vostri record passati insieme alle prestazioni attuali, motivandovi a superare voi stessi. Potrete usarlo tranquillamente anche sotto la pioggia, in mare o in piscina, grazie all’impermeabilità di 5 ATM.

L’incredibile Amazfit GTR 3 Pro ha anche Alexa integrata, così potrete impostare sveglie, ottenere una traduzione o semplicemente fare una domanda. E se sarete in giro senza connessione Internet, nessun problema: questo smartwatch ha un assistente vocale offline che vi permetterà di attivare modalità sportive o funzioni di salute con un semplice comando vocale.

Va poi aggiunto che questo modello è in grado di ricevere chiamate tramite la connessione Bluetooth al vostro smartphone, consentendovi di parlare al telefono avendo le mani liberi mentre camminerete o vi allenerete. E non finisce qui: il vostro orologio diventerà un lettore musicale al polso, consentendovi di controllare la musica sul telefono con grande facilità.

Non dovrete nemmeno preoccuparvi della carica, perché l’Amazfit GTR 3 Pro può durare fino a 12 giorni con un uso tipico. E con oltre 180 quadranti tra cui scegliere, potrete personalizzare il vostro stile in tantissimi modi: dagli sfondi sempre attivi ai quadranti animati, fino alla possibilità di usare foto o immagini caricate direttamente da voi!

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini. E se siete in procinto di andare in vacanza, vi consigliamo la lettura dei nostri articoli a tema estivo, ricchi di tanti informazioni e prodotti utili per la bella stagione!

