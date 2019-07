Amazfit GTR, smartwatch con autonomia fino a 74 giorni

Huami ha presentato proprio oggi il nuovo smartwatch Amazfit GTR: oltre alle versioni classiche da 47mm e 42mm è stata presentata anche una limited edition dedicata agli amanti di Iron Man. Tra le Caratteristiche più importanti sicuramente l'autonomia e diversi sensori come NFC.

Diverse le possibilità di personalizzazione grazie alle varianti disponibili per gli smartwatch : alluminio, titanio e acciaio per la cassa, e gomma o pelle per il cinturino. Entrambi i modelli montano un pannello AMOLED HD. Nel dettaglio parliamo di 1,39 pollici per la versione da 47mm e di 1,20 pollici per la versione più piccola da 42mm.

È evidente che la società abbia dato molta importanza all’estetica senza togliere nulla alle tipiche funzioni di tracking delle attività fisiche. Dispone infatti di diversi sensori tra cui: GPS + GLONASS, NFC, un sensore PPG per tenere in costante controllo il battito cardiaco. Altra caratteristica che contraddistingue lo smartwatch è che permette di effettuare pagamenti offline con Alipay.

Nulla da dire sull’autonomia del wearable che, nel caso dello smartwatch da 47mm, tenuto in modalità base (con Bluetooth o altri sensori spenti) rimane acceso fino a 74 giorni. Utilizzandolo invece normalmente, la batteria fornirà una durata fino a 24 giorni. A tal proposito Huami ha progettato appositamente la modalità “ daily use” includendo funzioni come monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio del sonno, ricezione di circa 150 sms giornalieri, utilizzo dell’NFC per 4 volte al giorno ed infine allenamenti per 3 volte a settimana.

In termini di prezzo, possiamo dire che Huami ha stupito. Difatti la versione da 42 mm con cinturino in acciaio o alluminio costa 999 yuan ( circa 129 euro) fino ad arrivare ai 1.399 yuan ( circa 181 euro) per la versione Limited Edition.