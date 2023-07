Se siete alla ricerca di uno smartwatch performante e che sia venduto ad un prezzo davvero conveniente, vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa offerta Amazon per il Prime Day, che ha come protagonista un dispositivo Amazift davvero interessante. Stiamo parlando dell’edizione dell’apprezzato GTS 2 doppiamente scontato sullo store!

Infatti, non solo grazie al periodo di promozioni ha un ribasso del 18% già applicato, ma in più avrete la possibilità di aggiungere un coupon dal valore di 11€ per abbassa ulteriormente il totale in fase di checkout.

Lo smartwatch Amazfit GTS 2 è dotato di nuove funzionalità che renderanno la vostra esperienza ancora migliore. Ora potrete ricevere chiamate direttamente dal dispositivo grazie al microfono e all’altoparlante integrati. Quindi, non perderete più chiamate importanti quando non potete tenere il telefono in mano, ad esempio mentre correte o guidate. Inoltre, Amazfit ha integrato Alexa nel tuo Amazfit GTS 2. Potrete chiedere a Alexa di impostare sveglie, controllare il meteo, gestire i vostri dispositivi smart home, creare liste della spesa, fare domande, ottenere traduzioni e molto altro ancora.

E la novità è che ora il vostro smartwatch ha un assistente vocale offline! potrete interagire con il dispositivo anche senza connessione a Internet, per attivare le modalità sportive o avviare il monitoraggio della frequenza cardiaca. Se amate ascoltare musica durante l’allenamento, lo smartwatch Amazfit GTS 2 ha la soluzione perfetta per voi. potrete controllare la riproduzione musicale direttamente dall’orologio e, con una memoria locale di 3 GB, avrete modo di trasferire da 300 a 600 delle vostre canzoni preferite sullo smartwatch tramite il telefono.

Non dimentichiamo le funzioni sportive! Con oltre 90 modalità disponibili, potrete scegliere quella che meglio si adatta alle vostre esigenze. Alla fine dell’allenamento, l’Amazfit GTS 2 vi fornirà un report analitico dettagliato che potrete visualizzare anche nell’app mobile per migliorare continuamente il tuo piano di allenamento. E non preoccuparti dell’acqua, perché il tuo orologio è impermeabile fino a 5 ATM, perfetto per l’uso quotidiano e anche per il nuoto.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!