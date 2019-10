Amazfit GTS è finalmente disponibile su Amazon Italia

Amazfit GTS è disponibile anche su Amazon Italia che - per il momento - propone solamente la colorazione Gold a 140 euro.

Amazfit GTS è finalmente sbarcato anche su Amazon Italia. Lo smartwatch, che esteticamente ricorda l’Apple Watch, era già disponibile all’acquisto sul sito ufficiale del produttore ma ora è finalmente acquistabile anche sul noto sito di e-commerce. Per il momento, Amazon propone solo la variante cromatica Gold a 140 euro tramite questo link.

Entrando nel dettaglio delle specifiche tecniche, Amazfit GTS integra un display AMOLED da 1,65 pollici con risoluzione 348 x 442 pixel (341 ppi). Lo smartwatch è particolarmente leggero, pesa soli 24,8 grammi. La scocca è realizzata in alluminio e ha uno spessore di appena 9.4 mm. Il cinturino è in silicone.

Non manca il rilevamento costante del battito cardiaco grazie alla tecnologia BioTracker di Huami accoppiata al sensore ottico PPG. La connessione è garantita dal Bluetooth 5.0. Per il nostro mercato, non è disponibile l’NFC quindi niente pagamenti in mobilità. È presente il GPS A-GLONASS utile per attività come il jogging. A tal proposito, è possibile utilizzare lo smartwatch anche per il tracciamento del nuoto, in quanto Amazift GTS è impermeabile fino a 5 ATM.

Il sistema operativo è proprietario e bisogna installare l’app Amazfit per interagire con lo smartwatch. La batteria da 220 mAh dovrebbe garantire fino a due settimane di autonomia. Amazfit GTS è disponibile anche sul sito ufficiale del produttore (tramite questo link) in altre varianti cromatiche con spedizioni a partire dalla seconda metà di novembre.