Amazfit GTS svelato: il rivale di Apple Watch ha due settimane di autonomia

Amazfit GTS è già disponibile al preordine in Cina a un prezzo, al cambio, di circa 110 euro. Molto probabile il lancio europeo in occasione di IFA 2019.

Si chiama Amazfit GTS ed è il nuovo smartwatch dell’azienda cinese Huami, una delle controllate Xiaomi. La particolarità di questo dispositivo è certamente la somiglia estetica con l’Apple Watch, che peraltro si estende anche alla parte software.

Come potete vedere dalle immagini infatti, la watchface predefinita è davvero molto simile alla Infograph modulare di watchOS. Il display rettangolare è un pannello AMOLED da 1,65 pollici con risoluzione di 348 x 442 pixel (densitò di 341 ppi). Amazfit GTS è inoltre in grado di resistere alle immersioni in acqua fino a 5 ATM, il tutto in un peso di 24,8 grammi, dunque estremamente leggero.

Non manca il rilevamento costante del battito cardiaco grazie alla tecnologia BioTracker PPG, e c’è anche la possibilità di effettuare un ECG. La connessione agli smartphone è garantita dal Bluetooth 5.0 o dall’NFC, ed è presenta anche il GPS A-GLONASS, utile per chi è solito utilizzare lo smartwatch durante il jogging, così da poter tracciare i percorsi.

Tutto è alimentato da una batteria da 220 mAh che, secondo quanto dichiarato dall’azienda, dovrebbe garantire ad Amazfit GTS un’autonomia di ben due settimane. Un aspetto che potrebbe rappresentare il vero punto di forza sul mercato, considerando come gli smartwatch, solitamente, non brillino da questo punto di vista.

Il sistema operativo è proprietario, ma in ogni caso lo smartwatch è compatibile sia con Android (versione 5.0 e successive) che con iOS. È già disponibile in preordine in Cina a 899 yuan (circa 110 euro al cambio), ed è molto probabile che possa arrivare anche in Italia, visto che i prodotti Amazfit vengono ormai regolarmente venduti anche dalle nostre parti. Probabile che l’azienda sfrutti la vetrina dell’IFA di Berlino 2019 per il lancio europeo.