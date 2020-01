Amazfit T-Rex è il nuovo smartwatch rugged di Huami

Huami ha ufficialmente annunciato Amazfit T-Rex, un nuovo smartwatch rugged. Oggigiorno, sempre più utenti decidono di equipaggiarsi con moderni dispositivi anche durante l’attività fisica e il lavoro in condizioni non esattamente ottimali. Proprio per questo motivo, sono molte le società che stanno proponendo dei prodotti rugged.

Amazfit T-Rex è un orologio intelligente presentato recentemente sul social cinese Weibo. La società produttrice, ovvero Huami, ha anticipato che questo sarà un prodotto disegnato appositamente per resistere anche in condizioni particolari.

L’immagine pubblicata rivela infatti alcune certificazioni. T-Rex resisterà senza problemi anche nel caso in cui venisse esposto a temperature abbastanza basse o alte (da -40 a 70 gradi centigradi). Il design è molto simile ai prodotti di questa tipologia, che ricordano vagamente gli orologi sportivi.

Troviamo quindi una cassa circolare e un cinturino composto da un materiale plastico. Il dispositivo sembrerebbe avere 4 pulsanti distribuiti equamente in due lati e un sensore per il battito cardiaco nel retro. Le specifiche tecniche sono attualmente sconosciute. Dovrebbe essere presente il Bluetooth 5.0 LE, GPS e una batteria da 390 mAh.

Huami diffonderà tutti gli altri dettagli l’8 gennaio 2020, durante il CES di Las Vegas. Durante lo stesso evento, saranno presentitati gli auricolari true wireless prodotti dalla stessa società.