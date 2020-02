Amazfit T-Rex, lo smartwatch rugged arriva in Italia a 149,99 euro

Dopo essere stato annunciato al CES di Las Vegas, Amazfit T-Rex è sbarcato in Italia. È possibile prenotare lo smartwatch rugged direttamente sul sito del produttore (a questo link) a 149,99 euro con le spedizioni previste per il 5 marzo. Cogliamo l’occasione per ricordare i dettagli tecnici dell’ultimo arrivato del produttore cinese.

Progettato per funzionare a temperature particolarmente basse o elevate (-40° e 70°), Amazfit T-Rex è il primo smartwatch rugged prodotto da Huami che può contare sulla certificazione militare MIL-STD-810G. Il display AMOLED di forma circolare ha una diagonale di 1,3 pollici. Sul laterale sono presenti quattro pulsanti fisici per interagire con il software. La scocca è realizzata in materiale polimerico resistente, mentre il cinturino è in silicone.

GPS, Bluetooth 5.0, resistente all’acqua fino a 5 ATM, monitoraggio del battito cardiaco e di ben 14 attività sportive completano il quadro tecnico assieme alla batteria da 390 mAh. A detta dell’azienda, l’autonomia garantita è di 40 giorni scendendo a 20 ore se si utilizza il GPS e salendo a 66 giorni se utilizzato in modalità orologio.

Per il momento, Amazfit T-Rex risulta disponibile solamente nella colorazione Rock Black. Non sappiamo se in futuro saranno disponibili anche le varianti cromatiche Camo Green, Army Green, Khaki e Gun Gray. Durante il CES di Las Vegas, il produttore cinese ha ufficializzato anche BIP S, variante dei noti BIP e BIP Lite ma attualmente non risulta ancora disponibile per il nostro mercato ma potrebbe arrivare molto presto.